用生命支持運動 新北市體育有功頒獎

身為戰神身障棒球隊領隊，潘瑋杰爲身障選手找到出口

7日晚間新北市政府舉辦「109年體育有功表揚頒獎典禮」，會場入口處布置大面選手牆，宣告110 年全國運動會在新北，市長侯友宜親臨現場頒獎，不僅肯定大家過去的努力，更期許一起為明年賽事全力準備，頒發獎項包括傑出運動員、傑出教練，以及推廣體育有功人員、機關團體、單項委員會及區體育會等共 60 個獎項。

市長侯友宜表示，運動場上的精彩表現，總是能給民眾熱血與感動，優秀的運動員訓練養成，需要家人、教練及運動團體的支持，體育處表示，體育有功頒獎是每年 9 月的年度盛事，今年特別布置主題人物牆，並宣告 110 年全國運動會在新北，精神標語「隨時上場」，讓每個參與的人都成為場上的主角。

這次獲頒傑出運動員陳彩娟，同時也是去年總統教育獎得主，她秉持著「人生不努力永遠沒機會，但成功不可能一次到位」的信念，用勤奮彌補天分不足，在 108 年全運會中打破大會田徑七項全能紀錄拿下金牌。

傑出選手陳彩娟癛持著「努力不是一次到位，但不努力永遠沒機會」的信念

獲頒體育有功人員的謝貴美男先生，高齡 83 歲仍在帶隊，長期投入心力在基層柔道選手培育，於各層級的學校中開設柔道社團讓對柔道有興趣及天分的學生能持續精進柔道技巧，所培育出的選手也在各級比賽中屢獲佳績，更曾 6 度帶領新北市代表隊於全國運動會中奪下柔道總錦標的殊榮。

83 歲的謝貴美仍在帶柔道隊，培育基層選手們

獲頒體育有功人員的潘瑋杰，是戰神身障棒球隊領隊，率隊參加2018第4屆身障棒球世界大賽獲得銅牌，希望這種用生命打球的精神，不只在球場上被看見，更用影像紀錄隊員的故事，完成《出口：夢想肢戰》入圍第39屆金穗獎最佳紀錄片，讓更多人也能獲得正面力量，為自己找到人生的「出口」。

責任編輯：Joanna

圖片來源：新北市體育處

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