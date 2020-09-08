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標槍／德國選手Johannes Vetter 只差世界紀錄 72 公分！

運動筆記 / Joanna

德國選手 Johannes Vetter 在週日（9/6）擲出了 97.76 公尺的驚人紀錄（圖片來源：World Athletics

「當你擲出一個絕佳的成績時，你的身體可以感受到！」

世界歷代第二、2017 年倫敦世錦賽冠軍 Johannes Vetter ，昨天（9/6）在波蘭舉行的「2020 世界田總洲際巡迴賽霍茹夫站」（World Athletics Continental Tour），擲出了驚人的紀錄 97.76 公尺，將個人成績推進了 3 公尺之多！

振奮人心的一擲啊！（截圖自 TVP Sport

事實上，Johannes Vetter 的紀錄，距離世界紀錄保持人 Jan Železný 在 24 年前創下的 98.48 公尺，只差了 72 公分！

捷克選手 Jan ŽELEZNÝ 在 1996 年擲出 98.48 公尺的世界紀錄 （影片來源：jag

或許你會想問，那在台灣有「黃金右臂」之稱的鄭兆村呢？

鄭兆村於 2017 年世界大學運動會擲出 91.36 公尺 ，成為亞洲紀錄保持者，也是亞洲第一位擲出超過 90 公尺的運動員，這個成績讓他成為世界歷代第 12！

「黃金右臂」鄭兆村在 2017 年世大運擲出歷代第 12 的 91.36 公尺（圖片來源：中華奧林匹克委員會

Johannes Vetter 的這一擲，勢必在標槍界掀起了一陣波瀾，或許，不久後能看見有人突破百米大關，也期待台灣選手能擲出好成績！

參考資料：World Athletics中華奧林匹克委員會

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鄭兆村 田徑

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