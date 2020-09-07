美網／聲援口罩繼續亮相 大坂直美先示弱

日本前「世界球后」大坂直美為美網準備7個不同口罩，如今確定可以讓第5個亮相，今天艾許球場壓軸出場的美網前年冠軍以6：3、6：4拍下愛沙尼亞對手康塔薇特（Anett Kontaveit），生涯第2度站上美網8強。

大坂直美為聲援黑人，特地準備印有7個人名的口罩，從第一輪的泰勒（Breonna Taylor）、第二輪的麥克林（Elijah McClain）、第三輪的亞伯瑞（Ahmaud Arbery），到今天戴的馬汀（Trayvon Martin），都是冤死的非裔黑人。

大坂直美和康塔薇特兩周前才在移師紐約的辛辛那提網賽交手，10天收下對戰2連勝的大坂直美肯定說，今天鎮定表現是近年最佳戰役之一，且先前困擾自己的腿傷病沒太大問題，「我的腳感覺更好了，移動很不錯，所以我很為此開心。」

8強賽大坂直美將碰地主女將蘿傑絲（Shelby Rogers），蘿傑絲稍早才瓦解4個賽末點，戲劇性逆轉擊敗2屆溫布頓冠軍克薇歐娃（Petra Kvitova），生涯第2度闖大滿貫8強；兩人唯一交手紀錄是2017年，當時由蘿傑絲拍下勝利。

大坂直美提到，已經一陣子沒和蘿傑絲交手，「但她是很棒的球員，我會非常樂觀地上場。我或許比較處於弱勢，因為我從沒擊敗過她，不過很開心我仍在這裡。」