83歲柔道大師謝貴美男 作育1500英才仍不停歇

新北市府今晚舉辦「109年體育有功表揚頒獎典禮」，由新北市長侯友宜頒發傑出運動員、傑出教練，以及推廣體育有功人員、機關團體、單項委員會及區體育會等共60個獎項。其中獲頒體育有功人員的柔道教練謝貴美男，雖高齡83歲，仍持續投入栽培基層選手，數十年來培育出超過1500名選手，更曾6度帶領新北市代表隊於全國運動會中奪下柔道總錦標的殊榮。

謝貴美男生長在淡水，17歲便開始練習柔道，後來除擔任柔道教練，也是一名書法老師，可說文武雙全，因有感於淡水的小朋友缺乏休閒娛樂，唯恐四處閒晃惹出禍端，1982年成立淡水首家柔道館，有「淡水柔道推手」的美譽。

雖然柔道館幾年後就結束營運，但他推廣柔道的熱忱也廣為人知，在地的國中小紛紛邀請他出任社團老師，淡江大學也聘請他為柔道隊教練，一當就是33年，至今雖已83歲，仍在淡大、鄧公國小任教，數十年來培育超過1500名柔道選手。

獲頒傑出運動員陳彩娟，同時也是去年總統教育獎得主，秉持著「人生不努力永遠沒機會，但成功不可能一次到位」的信念，用勤奮彌補天分不足，在108年全運會中打破大會田徑七項全能紀錄拿下金牌。