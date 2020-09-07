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IOC副主席談東京奧運 堅稱有無疫情都會如期舉行

中央社 / 雪梨7日綜合外電報導
國際奧會副主席柯茲。 路透
國際奧會副主席柯茲。 路透

國際奧會副主席柯茲今天告訴法新社，已經因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延到2021年的東京奧運，不管疫情是否仍大流行，都會如期進行，並稱「奧運會戰勝疫情」。

除了世界大戰外，奧運從未因為其他因素取消過，柯茲（John Coates）接受電話訪問時堅決表示，東京奧運將會在修訂後的日期如期舉行。

國際奧林匹克委員會（IOC）協調委員會（Coordination Commission）主席柯茲說：「不論有沒有2019冠狀病毒疾病，奧運都會在明年7月23日展開。」

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