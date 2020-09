美網／擊中線審遭判失格 約克維奇道歉

美國網球公開賽第七天賽程,出現最戲劇化的結局,塞爾維亞球王約克維奇(Novak Djokovic)因把球打在線審身上,雖非惡意,仍照規則遭判失格,本季26連勝因此中斷,美網獎金、積分也全數沒了。

約克維奇今天出戰男單第四輪賽事,對手為來自西班牙的卡雷諾‧巴斯塔(Pablo Carreno Busta),意外插曲發生在第一盤5:6時,他要將球擊回給球童,意外K中線審喉嚨,線審當場倒地咳嗽,隨後被送往醫護中心觀察與治療。

Djokovic got DQ’d from the US Open for this. I am at a loss 🤦🏻‍♂️ #USOpen pic.twitter.com/3Kq0oerZFL