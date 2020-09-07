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美網／擊中線審遭判失格 約克維奇道歉

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
球王約克維奇(右)擊中線審遭判失格。歐新社
球王約克維奇(右)擊中線審遭判失格。歐新社

美國網球公開賽第七天賽程，出現最戲劇化的結局，塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）因把球打在線審身上，雖非惡意，仍照規則遭判失格，本季26連勝因此中斷，美網獎金、積分也全數沒了。

約克維奇今天出戰男單第四輪賽事，對手為來自西班牙的卡雷諾‧巴斯塔（Pablo Carreno Busta），意外插曲發生在第一盤5：6時，他要將球擊回給球童，意外K中線審喉嚨，線審當場倒地咳嗽，隨後被送往醫護中心觀察與治療。

比賽中斷約10分鐘，在主審與大會裁判長討論後，確定小約被判失格，本屆美網之旅就此止步，所累積的獎金與積分也遭取消。

約克維奇發表道歉聲明，「這整起事件令我非常難過與空虛，我確認了顯審的狀況，賽會告訴我，她感覺還OK，我非常抱歉害她承受壓力。」

對於失格，小約表示，「我會帶著這份失望，回去繼續努力，這會讓我學到一課，從中成長、進化成為更好的選手、更好的人；我要向美網賽事以及每位相關人士，為我的行為道歉，我也非常感激我的團隊與家人作我堅強的後盾，以及一直待在我身邊的球迷，謝謝你們，我很抱歉。」

卡雷諾‧巴斯塔當時未目擊場上狀況，一轉頭已經看到線審倒在地上，「我嚇到了，因為我沒預期到那樣的狀況。」意外狀況收到晉級門票，他說：「規則就是規則，我認為裁判做了正確的事。」

美網

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