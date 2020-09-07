自行車／難忘的第十屆中央山脈極致挑戰 Day 2

第十屆超越顛峰 中央山脈極致挑戰

Day 2：8/22(六)

路線：武陵→ 梨山→大禹嶺→台14甲→武嶺→翠峰→埔里→經典大飯店范特奇堡 AM 6:00出發 (AM5:30寄行李，蓋出發章)

前情提要：中央山脈極致挑戰Day1 挑戰賽第2天，全員AM4:20起床，囫圇吞棗吃了大會提供的早餐餐盒，因為受到颱風巴威影響，外頭飄著細雨，天氣並不好，跟昨天的天氣截然不同，大家紛紛換上雨天裝備，我選擇穿上背心，並把防風外套放在束口袋內備用。趕在AM5:30退房、寄行李、取車，我們準備出發，沒有一絲猶豫，沒有再怕這風風雨雨的。

(早餐餐盒內容普通，但還是要吃，身體有能量才有力氣爬山！寄行李的貨車就在飯店門口等候)

(全員就緒，準備出發！)

從富野度假村出發後，要先騎往武陵國民賓館蓋第2天的出發章。接著順著大會沿途布置的指標返回台7甲線往梨山騎去，而我們小隊自己的目標是11公里遠的環山部落，那邊有7-11可以喝咖啡！

(這天的出發章是'太陽')

(天氣真的不好，下雨又低溫，我也把外套穿起來了)

(沿著指標，我們回到了台7甲線)

下雨天雖然影響了車手行進的節奏，讓山景無法看得透徹，但山中多了瀰漫的霧氣，卻也有另一種朦朧美。

(一路看看雲霧飄渺的風景，一面往環山部落前進)

頂著溼透的車衣，約AM7:00我們抵達環山部落7-11(海拔1,660M)，買了熱咖啡喝，暖暖濕冷的身體，補給後繼續出發，這時雨勢稍歇，天氣變好了！

(環山部落7-11喝咖啡，補充咖啡因也讓身體熱起來)

我們步調放緩騎在起伏蜿蜒的山路，放眼望去視線幾乎跟雲霧水平，在這環山公路上騎車真的太享受！

(騎車經過環山部落)

AM8:30我們騎到了台七甲線終點！接著彎上台8線，很快地抵達海拔1,956m的CP3梨山，因為之前在環山7-11喝咖啡和山路上散步太久，我們幾乎掉到挑戰者末段班，於是快快的蓋章及打水後趕緊出發。下一個檢查點CP4是台灣公路最高點…3,275m的武嶺。而在武嶺前，大會在大禹嶺設有午餐補給站，一定要記得去吃午餐！

(昨天跟台7甲起點路牌拍照，今天跟台7甲終點路牌拍照，台7甲全長74.2KM)

(抵達海拔1,956m梨山，在補給站蓋上了CP3檢查章，繼續趕路)

第一次騎在台8線上，當然不能錯過熱門的打卡路標-台8線88公里，騎著騎著遠遠看到好多車友在排隊拍照，真的很熱門！難得才來一次，說甚麼也要當觀光客排隊拍照！哈哈！

(888，發發發！)

後來我先超過隊友，自己獨推往合歡山騎去，地面上開始有潮濕的痕跡，雲霧也開始出現，空中時不時飄著綿綿細雨，天氣開始變得不穩定了，不少車友穿上了輕便雨衣。

(進入太魯閣國家公園！！)

AM10:20騎到台8線109.5Km處，有一段大崩壁正在整修，路真的很爛，不但泥濘而且凹凸不平，但沒有選擇，只能慢慢緩緩的越野過去，有一種Offroad的感覺。單車大神保佑，這邊沒有破胎，繼續努力前進！

再沒多久，看到了合歡山隧道！之前有兩次從花蓮騎上武嶺，所以對隧道另一頭的大禹嶺很有印象，這次卻是從北邊梨山穿過隧道到大禹嶺，感受很不一樣！而因為合歡山隧道為狹窄的雙向隧道，大會考量車友安全，特別安排了交管人員，車友們需依指示停車或通過。

(穿過合歡山隧道，另一頭就是大禹嶺了)

AM10:33我穿過合歡山隧道來到大禹嶺，卻飄著雨又濕又冷，我想等隊友們會合後一起吃午餐，於是我就在隧道旁的涼亭等待。望穿秋水，隊友們快來啊~~

(還好合歡山隧道旁有個涼亭可以躲雨，等隊友趁機休息一下)

終於看到隊友們從合歡山隧道出來，於是我們左下滑去吃午餐。Day2的午餐跟Day1的午餐比起來簡單許多，大會在空地上搭了棚子，車友可以領到一袋麵、一袋肉羹湯和紙碗，組合起來就是肉羹麵啦，一邊吃著已經失溫的麵，一邊雨勢開始變大，避免身體冷掉，隊友們決定三口併兩口速完麵，趕快出發打王。正中午PM12:00，大禹嶺-武嶺，最虐的10公里，我們來了！

(Day 2午餐，溫溫的肉羹麵，現場還有烏醋可以加唷~但...我想吃熱熱的麵...)

真的是第一次在這麼惡劣濕冷的天氣騎大禹嶺-武嶺，地面濕滑、濃霧漫漫、還被雨噴得濕冷冷，所有挑戰車友唯一能做的事就是抓緊把手，堅定的踩著自行車踏板，一步一步前進，一步步向武嶺靠近。

(孤寂的背影在公路上特別明顯，無懼風雨往武嶺邁進的都是勇者！)

(你看這雨打在我身....冷在我心！可惡的巴威颱風！！！(有聲音請開喇叭))

我記得好像是在小風口，看到大會工作人員紀錄通過車友的號碼，後來才知道因為武嶺氣候不佳，所以取消了蓋章，改以登記車友號碼的方式替車友檢錄。

(謝謝ZIV攝影師俊瑋哥全副武裝無懼風雨替車友拍照打氣！)

終於，我又從最艱難的松雪樓挨上了全台公路最高點-武嶺，呼！這短短的10公里從來不輕鬆，相信自己就一定可以爬上來。這次我穩穩地爬，就沒有犯高山症了。而在我排隊等著上武嶺牌樓拍照時，趕緊把穀物棒拿出來吃，現在太需要熱量禦寒了。

(中央山脈極致挑戰，終於登上全台公路最高點3,275M武嶺牌樓)

過沒多久，大未來、拾貳、宜庭也都順利的騎上來了！武嶺就是有種魔力，讓你/妳爬坡痛苦得要死，攻頂卻又變得開開心心的！全員攻頂！PM13:43拍完團體照，身體濕又凍的我們沒有多待趕緊下滑。

(我、宜庭、拾貳、大未來，全員登上全台公路最高點－武嶺！！冷到發抖！)

下滑至昆陽休息站時，工作人員說因為氣候因素，車友可在這邊等待回收接駁車。討論之後，拾貳和宜庭因自行車剎車為C夾系統，在雨天制動力明顯不足，所以選擇在昆陽等待接駁車，而我的自行車是碟煞系統，決定套上輕便雨衣保暖，自己一個人繼續往下滑。

西進武嶺我還沒騎過，倒是先挑戰西下武嶺。

山路濃霧能見度差、地面極度濕滑讓輪胎抓地力下降、過彎還要顧及後方來車，加上雨彈來襲，斗大的雨滴不斷打在臉上，眼睛真的會張不開，只能戴上太陽眼鏡擋雨，但這樣視線更差了一些…下滑的壓力真不小，總之這時真的需要100%的專注力，因為一閃神，就可能發生意外…經過鳶峰、翠峰，進入清境，PM2:40來到了海拔最高7-11富嘉門市，買了大杯熱拿鐵和飯糰，狼吞虎嚥補充能量！吃完正準備再出發時，在昆陽搭接駁車的宜庭和拾貳也停這邊休息，真是太巧了，合照一張，套上兩件雨衣，我繼續風雨無懼的下滑！

(下滑到7-11，真的硬了，我是說手指....喝點熱咖啡和吃個飯糰才有力氣再出發)

繼續下滑沒多久，塞車了耶。是完全不會動的那種塞車，奇怪的是，左邊上山的車道完全沒車…我小心翼翼的沿著中線慢慢下滑，才發現原來是下山的大會運送車和上山的遊覽車可能有擦撞事故，因此讓上下山的交通大打結，現場有警察指揮，於是我繞過遊覽車的邊邊，繼續下山。這下可好了，上山的汽車一路塞到山下，但下山的我後面完全沒車！我放鬆心情的慢慢下滑，這可以說是小幸運嗎…

(大會的服務真的是很好，單車收容車是調大台的來！)

通過人止關，道路不再蜿蜒曲折，把握緩下坡適當加速，我想趕快衝回終點休息。

(這段是西下武嶺難得暢快的飆車影片...XD)

經過臺灣地理中心碑，進入埔里市區，大會在市區叉路處都有明顯的紅色箭頭指標，跟著走就不會錯了。但沒想到，從台14線省道接到台21線後，又有坡要爬！雖然武嶺都爬上去了，但現在這種油盡燈枯的狀態遇到丘陵緩坡，真心覺得煎熬折騰，只能把齒比打到最輕，慢慢龜上去，然後還時不時看到載著腳踏車的保母車飛速開過去，只能羨慕。

終於，沒膏的我在PM 5:00左右抵達今日終點：經典大飯店范特奇堡。跟著飯店人員的指引，將單車停到地下室，再上樓蓋檢錄章、領取個人行李、住宿房卡。Check in後，沒想到我是第一個回來的，夥伴們是因為交通事故所以卡在山上了吧。這時望向窗外…出太陽了！百感交集，像極了愛情。

(飯店地下停車場停滿了所有挑戰車友的單車)

(終於從武嶺下滑進到飯店，卡鞋裏頭全是水，真是夠折騰的一天...)

(疲勞的時候，洗個熱水澡最好了，能舒緩緊繃疲憊的心情)

(不同於山上的風雲變色，山下的天氣很好，出太陽了！)

(第二天的晚餐是吃桌菜，大家都平安的下山，開心喝酒！)

中央山脈極致挑戰Day 2，騎乘140KM/累積爬升2,760m順利完成！

接下來介紹一下經典大飯店范特奇堡的所見所聞，提供大家參考~(1)蓋檢錄章時，大會工作人員會特別詢問武嶺後是否有搭車，完整下滑的車友才可以蓋上日月潭的章。

(2)大會貼心準備了薑茶給車友享用，又濕又冷來一杯真的是暖在心。

(3)飯店外頭有水龍頭，讓車友替作戰一天滿是泥濘的愛車沖水，也是蠻貼心的。而除了飯店有提供投幣式洗脫衣機，大會也在戶外設置了免費脫水機，讓有需要的車友使用，這點真的設想得很周到！

第十屆中央山脈極致挑戰Day 3，未完續待...

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