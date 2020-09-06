足球／迷你足球賽轉至大魯閣草衙道 小將擠爆賽場

繼前進桃園台茂購物中心、台南新光三越百貨後，「109學年度迷你足球賽」這次將賽場轉進國內首座主打運動休閒娛樂的大型購物中心「大魯閣草衙道」，迷你足球協會秘書長張武業表示，希望藉由園區內的遊樂設施及館內的國際運動品牌，使比賽之餘能逛街購物享受天倫之樂，以大手牽小手的理念打造適合全家一起參與的賽事。

提供場地的大魯閣草衙道的公關部鄭淑謙表示，大魯格草衙道本來就是適合親子闔家的娛樂場所，過去經常配合舉辦高階籃球賽事，但是足球U8等級的強度賽事還是頭一遭，期盼藉由刺激的賽事吸引不同的消費族群進場；而足球是運動人口最多的競賽，希望能常態性的在此舉辦，也盼能將比賽時間拉長，將是未來雙方合作的目標之一。

贊助基層足球運動不遺餘力的雲豹科技能源協理郭泳欽也特別南下觀賽，他表示透過大型購物中心與賽事結合能提供親子共樂的目的，不但能培養國家未來足球棟梁也能為館內帶來消費成長，而且之前所贊助的偏鄉學校近期也看到成果，也希望未來持續贊助這項賽事，讓小朋友能更重視團隊精神也肩負教育意義。

這項賽事分成U6及U8，迷你足球協會近年推廣基層足球有成，今年報名參賽球隊共40隊，比去年多了9隊，成長了近四成。

參賽的成員也趨於國際化，場內經常可看到歐美臉孔及聽到不同語言，例如非裔的迦納籍小球員羅崇恩，遺傳自父親的運動細胞，經常參與各種球類運動，但最愛的還是足球，對於能與U8組騎士隊的隊友們在大型購物中心參與足球賽事甚感新鮮。

來自日本的U8組PABLO俱樂部的U.G. 教練，本來在日僑學校任職，為了興趣及熱情分別執教台灣及日本幼兒足球隊，後來為了能彼此相互吸收長處及良性競爭而合併，他發現日本的小球員較有團隊意識及觀念，個人技術也較優異，而台灣的小球員則是靠力量取勝。