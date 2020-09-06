快訊

紙本藝FUN券登記截止！破250萬人登記 中獎率倒數第二

新學測來了！大考中心示範題一級棒 一線教師卻跟不上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／迷你足球賽轉至大魯閣草衙道 小將擠爆賽場

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
小球員擠爆草衙道足球場。圖／迷你足球協會提供
小球員擠爆草衙道足球場。圖／迷你足球協會提供

繼前進桃園台茂購物中心、台南新光三越百貨後，「109學年度迷你足球賽」這次將賽場轉進國內首座主打運動休閒娛樂的大型購物中心「大魯閣草衙道」，迷你足球協會秘書長張武業表示，希望藉由園區內的遊樂設施及館內的國際運動品牌，使比賽之餘能逛街購物享受天倫之樂，以大手牽小手的理念打造適合全家一起參與的賽事。

提供場地的大魯閣草衙道的公關部鄭淑謙表示，大魯格草衙道本來就是適合親子闔家的娛樂場所，過去經常配合舉辦高階籃球賽事，但是足球U8等級的強度賽事還是頭一遭，期盼藉由刺激的賽事吸引不同的消費族群進場；而足球是運動人口最多的競賽，希望能常態性的在此舉辦，也盼能將比賽時間拉長，將是未來雙方合作的目標之一。

贊助基層足球運動不遺餘力的雲豹科技能源協理郭泳欽也特別南下觀賽，他表示透過大型購物中心與賽事結合能提供親子共樂的目的，不但能培養國家未來足球棟梁也能為館內帶來消費成長，而且之前所贊助的偏鄉學校近期也看到成果，也希望未來持續贊助這項賽事，讓小朋友能更重視團隊精神也肩負教育意義。

這項賽事分成U6及U8，迷你足球協會近年推廣基層足球有成，今年報名參賽球隊共40隊，比去年多了9隊，成長了近四成。

參賽的成員也趨於國際化，場內經常可看到歐美臉孔及聽到不同語言，例如非裔的迦納籍小球員羅崇恩，遺傳自父親的運動細胞，經常參與各種球類運動，但最愛的還是足球，對於能與U8組騎士隊的隊友們在大型購物中心參與足球賽事甚感新鮮。

來自日本的U8組PABLO俱樂部的U.G. 教練，本來在日僑學校任職，為了興趣及熱情分別執教台灣及日本幼兒足球隊，後來為了能彼此相互吸收長處及良性競爭而合併，他發現日本的小球員較有團隊意識及觀念，個人技術也較優異，而台灣的小球員則是靠力量取勝。

相關新聞

足球／迷你足球賽轉至大魯閣草衙道 小將擠爆賽場

繼前進桃園台茂購物中心、台南新光三越百貨後，「109學年度迷你足球賽」這次將賽場轉進國內首座主打運動休閒娛樂的大型購物中...

足球／桃園幼兒錦標賽 三百小球員齊耍萌

桃園市推動幼兒足球元年計畫正式啟動，為期兩天的「109年桃園市幼兒足球錦標賽」原限額27支隊伍，最終吸引31支球隊報名，...

安倍晉三退而不休助東京奧運 奧委會考慮選手裝定位App防疫

東京奧運防疫委員會周五（4日）舉行首次會議，雖未有落實任何決定，東京奧運組委會秘書長武藤敏郎透露，因應新冠肺炎（COVID-19）衝擊順延至明年的奧運，仍將盡量避免無觀眾的「閉門戰」，並指若有因病辭任的日本首相安倍晉三退休後協助籌委，將是非常鼓舞。

擊劍運動有助身心發展 北市擊劍協會全力推廣

青少年擊劍選手李讓，繼台北市教育盃拿下國中個人男鋭冠軍，上個月30日全國中等學校擊劍錦標賽與學長併肩奮戰擊退強敵梓官與懷生，贏得隊史首座男鋭團體季軍。 選手媽媽表示，孩子從國小ㄧ年級開始學擊劍，擊劍

路跑／國道馬拉松邁入25屆 傅淑萍跑出3連霸

受新冠肺炎疫情影響，邁入第25屆的台北國道馬拉松從3月8日延遲到今天才鳴槍起跑，不減參賽跑者熱情，國內長跑好手傅淑萍更以...

蘭潭萬人健走太夯 人多到紀念品不夠發

全國萬人健走大會師昨天上午在嘉義市蘭潭舉行，除數萬名在地市民結伴參加，還有來自全國各縣市團體組隊搭遊覽車到場，健走人潮從...

足球／桃園市幼兒足球錦標賽 31隊熱鬧參賽

今、明兩天在台茂購物中心舉辦的「109年桃園市幼兒足球錦標賽」正式開賽，原限額27支隊伍參賽，最後吸引共31支隊伍熱烈報...

奧運4金長跑好手法拉 飆破1小時賽世界紀錄

兩次在奧運同時獲得5000公尺、1萬公尺金牌的英國長跑名將法拉在1小時的時限內跑了21.330公里打破世界紀錄。同場賽事...

球王屈服：梅西「被迫留隊」...足壇商戰的醜惡計中計？

「別堆砌懷念，讓劇情，變得狗血？」國際足壇年度震撼事件，阿根廷「球王」梅西（Leo Messi）與養育自己20年的足球母隊巴塞隆納「退隊分手風波」，4日突發逆轉：一度堅決離開的梅西，因為不願與巴薩對簿公堂，最終在各方威逼下屈服「不續約留隊」。目前梅西只確定自己會繼續履行與巴薩剩下的最後10個月合約，但明年6月會不會走？是不是一定要走？梅西都沒把話說死。但梅西在足球網站Goal.com的指定專訪中，卻以平靜但又極其憎惡的直白語調，譴責以巴薩主席「野比大雄」巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）為首的俱樂部高層，不僅惡意狙擊自己「超過一年」的離隊協商，對於球隊營運、重建佈局更是「毫無計畫」——換句話說，梅西儘管暫時留隊，但怒火全開的球王卻公開朝巴薩董事會「拆台宣戰」。

足球／梅西證實續留巴薩 對球團主席仍難掩怒氣

足球巨星梅西（Lionel Messi）今天證實，將續留西甲豪門巴塞隆納，但堅稱不會與「他生命中的俱樂部」對簿公堂

熱門新聞

NBA／球評一再拿皮朋當比喻 激怒本尊與詹皇

NBA／電玩大作2K21正式上市 評分前10高球星曝光

NBA／怨現今規則下難干擾射手 米勒：我能平均拿45分

NBA／格林講評再語出驚人 長人都該祈禱湖人打敗火箭

NBA／約柯奇、穆雷聯手出擊 金塊轟沉快艇扳平戰局

現場重現／因觸身球動手出拳 鷹俠是史上第一人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。