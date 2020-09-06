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安倍晉三退而不休助東京奧運 奧委會考慮選手裝定位App防疫

香港01 / 葉詩敏
東京奧運組委會秘書長武藤敏郎指是次東京奧運防疫委員會會議仍未有防疫措施定案。（美聯社）
東京奧運組委會秘書長武藤敏郎指是次東京奧運防疫委員會會議仍未有防疫措施定案。（美聯社）

東京奧運防疫委員會周五（4日）舉行首次會議，雖未有落實任何決定，東京奧運組委會秘書長武藤敏郎透露，因應新冠肺炎（COVID-19）衝擊順延至明年的奧運，仍將盡量避免無觀眾的「閉門戰」，並指若有因病辭任的日本首相安倍晉三退休後協助籌委，將是非常鼓舞。

為應對新冠肺炎而組成的東京奧運防疫委員會，昨日首次會議主要確認疫情現況，以及明年東京奧運和殘奧會的防疫措施。有關各界關心的運動員入境、觀眾檢疫等問題，武藤敏郎在會後簡單回應：「我們還沒有就這些問題落實任何措施，但會盡可能避免閉門作賽的情況發生。」

限制選手活動範圍 考慮使用定位App

根據日本媒體《 共同社 》引用消息人士指出，東京奧運防疫委員會在初步討論後的共識包括，所有參賽人員必須提出陰性檢測結果證明，並同意在選手村與比賽會場內在限制活動範圍，甚至考慮配合使用可追蹤定位的手機App。

安倍因病辭任 籌委會仍會邀請協助

此外，日本首相安倍日前因病請辭，「後安倍時代」的首相人選備受注目，預計最快9月16日宣布接任人選。有消息指他不是完全退休，會繼續出任眾議員扶助新首相。然而無論由誰人接任，明年東京奧運都志在必行。

武藤敏郎對外表示，基於籌備明年東京奧運的需要，籌委會依舊會邀請安倍晉三協助，「安倍首相在我們贏得奧運主辦權的過程中，表現得非常活躍，他還做出了艱難的決定，讓奧運會延期一年。即使他下了台，如果他能繼續指導我們，努力對抗疫情以及舉辦奧運，對我們來說是非常鼓舞。」

安倍在2013年的申奧會議上爭取到主辦權，當時日本剛遭受「311」大地震重擊，期望藉著申辦重新上路。在2016年里約奧運閉幕禮上，他更扮演日本動漫人物馬力歐參與演出。而在籌備奧運期間，為了節省開支，安倍決定取消原有的主場館設計，並在全球疫情擴散的時候，作出延後一年的決定，最後因病黯然下台，未能完成東京奧運的籌備。

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文章授權轉載自《香港01》

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