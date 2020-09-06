美網／為母則強！保加利亞女將扮種子殺手

今年美網成為媽媽球員天下，地主名將小威廉絲（Serena Williams）和白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）分闖16強，保加利亞女將皮蓉可娃（Tsevatna Pironkova）今天更拍下列18種子的克羅埃西亞好手薇基克（Donna Vekic），相隔8年再闖美網第四輪。

32歲的皮蓉可娃兩年前迎接兒子亞歷山大的誕生，今年美網才是她升格人母後第一場復出賽事；她第二輪先拍下列第10種子的西班牙名將蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza），今天持續扮演「種子殺手」，以6：4、6：1力壓薇基克，生涯第二次在美網第二周亮相。

「感覺不可思議，當然是超出預期，但感覺超級開心。」2010年溫布頓打進4強的皮蓉可娃笑說感想。

她最高排名曾到世界第31，今年是以特殊排名重返紐約，「當我兩年前成為媽媽後，大概有一年半時間，我沒想過要重回巡迴賽，但我想到網球的時間愈來愈多，有機會用特殊排名給了我更多動力，回歸第一場比賽就是美網會內賽，這是大好機會。」

身為媽媽球員，如何在家人和球場間找到平衡，是皮蓉可娃課題，她也和育有2子的烏克蘭好友小朋達蘭柯（Kateryna Bondarenko）討教，「我們是很好的朋友，她也在生兩個孩子後重回球場，我們其實在她生下第一個小孩就常交換經驗，這對一個重返巡迴賽的媽媽幫助很大。」