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路跑／國道馬拉松邁入25屆 傅淑萍跑出3連霸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台北國道馬拉松是疫情期間亞洲首場AIMS國際認證馬拉松。圖／中華民國路跑協會提供
台北國道馬拉松是疫情期間亞洲首場AIMS國際認證馬拉松。圖／中華民國路跑協會提供

受新冠肺炎疫情影響，邁入第25屆的台北國道馬拉松從3月8日延遲到今天才鳴槍起跑，不減參賽跑者熱情，國內長跑好手傅淑萍更以2小時53分55秒成績創下史無前例的3連霸，為個人輝煌戰績再添一筆。

身為前兩年冠軍，傅淑萍透露，兩周前跑完女子馬後就一直陪學生訓練，根本沒時間準備比賽，「昨天晚上突然想起要拚三連霸，才臨時決定今天來參賽。」她希望以身作則，告訴學生不要輕言放棄，果然不負眾望順利達標。

台北國道馬拉松成新冠肺炎期間第一場國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）認證的亞洲首場馬拉松，今天除交通部高速公路局副局長吳木富、台北市政府體育局局長李再立、中華民國路跑協會理事長范姜瑞、財團法人陽光社會福利基金會董事長楊瑞永到場鳴槍，現場也邀請到在疫情期間堅守一線、帶領醫護團隊守護台灣的防疫英雄，本身完成世界六大滿貫的台北長庚醫院院長謝燦堂共襄盛舉，帶領跑者一同在國道上奔馳。

上半年在疫情的影響下，許多賽事紛紛取消或延期，不少選手藉台北國道馬拉松在跑季開始前驗收訓練成果，拿下全程馬拉松男子組冠軍的張景敦表示，年初渣打馬後全球賽事紛紛取消，這段期間只能用跑步機訓練，上個月500公里的跑量就有330公里是在跑步機上完成，不過他今天還是克服高架道路的強風、坡度以及後半段出現的艷陽，順利贏得冠軍。

男子10公里組冠軍曾廷瑋也提到，今年受疫情影響，少了很多出國比賽或訓練的機會，「好在台灣的防疫成功讓比賽能繼續進行。」

半程馬拉松女子組由去年第二名的李佳玫以1小時24分25秒的個人最佳奪下后冠，她說：「疫情關係少了很多國外選手的競爭，加上自己今天狀況不錯，能夠突破個人最佳成績真的很高興！」

傅淑萍跑出台北國道馬拉松全馬女子組3連霸。圖／中華民國路跑協會提供
傅淑萍跑出台北國道馬拉松全馬女子組3連霸。圖／中華民國路跑協會提供

台北市體育局長李再立(中)鳴槍。圖／中華民國路跑協會提供
台北市體育局長李再立(中)鳴槍。圖／中華民國路跑協會提供

臺北國道馬拉松全馬男子組冠軍由國內好手張景敦奪下。圖／中華民國路跑協會提供
臺北國道馬拉松全馬男子組冠軍由國內好手張景敦奪下。圖／中華民國路跑協會提供

由李懿（左四）領軍的伊林啦啦隊到場為陽光傷友加油打氣。圖／中華民國路跑協會提供
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