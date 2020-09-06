美網／小威逆轉晉級 對手為她24冠加油

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams） 今天在「地主內戰」演出逆轉勝，在女兒觀戰下以2：6、6：2、6：2拍下2017年美網冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens），晉級16強，離生涯第24座大滿貫再進一步。

小威3歲的女兒也隨媽媽來到紐約，再3周就要過39歲生日的地主傳奇說：「我希望，她看到媽媽奮戰的樣子。」她透露，女兒有天或許會說過曾在現場看媽媽比賽，「不管她記不記得，她總會留下照片。」

為女兒而戰，小威全場轟出12記「愛司」、最後12局就拿下10局，強勢表現讓史蒂芬斯也讚說：「她發球愈來愈好，顯然她打出最佳發球表現，這真的很難解讀。」落敗的對手還化身小粉絲，祝福小威朝24座大滿貫邁進，「我們都希望她能達成，如果她感覺到壓力，希望她在24冠到手時釋放。」

小威懷著女兒時打下2017年澳網金盃，生下女兒後在8場大滿貫4度打進決賽，但挑戰平史上最多的冠軍數都差了最後一勝，今年美網在世界前8名將6人缺席下，成她再追尋紀錄的大好機會。