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美網／小威逆轉晉級 對手為她24冠加油
美國網球名將小威廉絲（Serena Williams） 今天在「地主內戰」演出逆轉勝，在女兒觀戰下以2：6、6：2、6：2拍下2017年美網冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens），晉級16強，離生涯第24座大滿貫再進一步。
小威3歲的女兒也隨媽媽來到紐約，再3周就要過39歲生日的地主傳奇說：「我希望，她看到媽媽奮戰的樣子。」她透露，女兒有天或許會說過曾在現場看媽媽比賽，「不管她記不記得，她總會留下照片。」
為女兒而戰，小威全場轟出12記「愛司」、最後12局就拿下10局，強勢表現讓史蒂芬斯也讚說：「她發球愈來愈好，顯然她打出最佳發球表現，這真的很難解讀。」落敗的對手還化身小粉絲，祝福小威朝24座大滿貫邁進，「我們都希望她能達成，如果她感覺到壓力，希望她在24冠到手時釋放。」
小威懷著女兒時打下2017年澳網金盃，生下女兒後在8場大滿貫4度打進決賽，但挑戰平史上最多的冠軍數都差了最後一勝，今年美網在世界前8名將6人缺席下，成她再追尋紀錄的大好機會。
名列第3種子的小威，下戰將碰列15種子的希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari），小威出賽時正在球員包廂吃飯觀戰的莎卡瑞，稍早以6：3、6：1擊敗19歲美國小將安妮西莫娃（Amanda Anisimova），她說：「你知道的，小威就是小威，你必須打出些好球，否則沒有機會去對抗她。」
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