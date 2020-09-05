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足球／桃園市幼兒足球錦標賽 31隊熱鬧參賽

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
109年桃園市幼兒足球錦標賽今天開踢，熱鬧滾滾。圖／桃園市體育局提供
109年桃園市幼兒足球錦標賽今天開踢，熱鬧滾滾。圖／桃園市體育局提供

今、明兩天在台茂購物中心舉辦的「109年桃園市幼兒足球錦標賽」正式開賽，原限額27支隊伍參賽，最後吸引共31支隊伍熱烈報名參賽，約300名小小球員及500多位家長參與足球賽。這次賽事獲得中華迷你足球協會支援氣墊足球場，場地雖迷你，但在家長圍繞著人工草皮球場加油歡呼聲中，小球員拚勁十足，展現萌萌球技，縮小版足球賽事一點都不馬虎。

市長鄭文燦今天也特別指派副市長李憲明出席開幕典禮，李憲明致詞表示，學足球的孩子不但不會變壞，而且學會體力、韌性、團隊合作的重要性。開幕典禮後並特別贈送在場參與比賽的每位小球員一顆足球，幫小球員加油打氣，鼓勵小球員繼續努力，大家一起積極打造桃園成為國內足球風氣最興盛的城市。

桃園市推動幼兒足球元年計畫也正式啟動。幼兒足球運動，近年在台灣掀起流行，成為家長培養小孩體力和運動精神的人氣選項，在鄭文燦大力支持下，不僅近年來桃園市積極興設各足球場地，另外109學年度公立幼兒園及非營利幼兒園，亦新增18個幼兒園，含2歲專班，共增加1750個名額，總計開出7500個名額，更能看出鄭文燦積極用力推展幼兒足球運動的決心。

「桃園市運動會─市長盃足球錦標賽」年年舉辦，推展足球運動，也致力推動足球在各級學校乃至社會組之銜接體系，目前有推展幼兒足球的幼兒園約26所，有足球代表隊的學校，國小約32所、國中約12所、高中約8所，其中龍興國中、慈文國中及大園國際高中設有體育班足球項目。社會足球部分，則是於去年引進「桃園國際男子女子足球隊」，暢通六級銜接體系，有效留住在地優秀選手，使桃園足球蓬勃發展。

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