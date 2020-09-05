奧運4金長跑好手法拉 飆破1小時賽世界紀錄
兩次在奧運同時獲得5000公尺、1萬公尺金牌的英國長跑名將法拉在1小時的時限內跑了21.330公里打破世界紀錄。同場賽事，哈山也刷新女子組的紀錄。
在比利時包杜恩國王體育場（King BaudouinStadium）閉門進行的鑽石聯賽（Diamond League）布魯塞爾站賽事，2012年倫敦奧運、2016年里約奧運都為英國奪得5000公尺、1萬公尺金牌的法拉（Mo Farah），在1小時內跑了21.330公里，比衣索比亞長跑好手吉布塞拉西（Haile Gebrselassie）2007年跑出的21.285公里紀錄多了45公尺。
法拉說：「我非常開心今天打破了世界紀錄。」
這是個了不起的紀錄，因為法拉相當於是在時間內跑了體育場52.5圈，且每圈平均只花67秒跑完，換句話說是以每公里平均僅費2分47秒情況下完成。
儘管法拉保有1500公尺到馬拉松（42.2公里）間所有距離路跑賽事的英國最佳紀錄，但這是他首度創下世界紀錄。
衣索比亞出生的荷蘭女將哈山（Sifan Hassan），是目前世界1500公尺、1萬公尺的女子世界冠軍。她在今天也打破了女子組紀錄。
哈山在1小時內跑出18.930公里，打破衣索比亞女將圖恩（Dire Tune Arissi）2008年跑出的18.517公里紀錄，哈山的成績比原紀錄多了413公尺，那是超過1圈的距離。
哈山說：「我很開心，1個小時是一段很長的時間，那需要很強的集中力和專注度，跑完一半後我找到節奏，我從未想過自己能跑那麼遠。」
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