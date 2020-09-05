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足球／梅西證實續留巴薩 對球團主席仍難掩怒氣

中央社 / 馬德里4日綜合外電報導
足球巨星梅西（Lionel Messi）今天證實，將續留西甲豪門巴塞隆納。 路透社
足球巨星梅西（Lionel Messi）今天證實，將續留西甲豪門巴塞隆納。 路透社

足球巨星梅西Lionel Messi）今天證實，將續留西甲豪門巴塞隆納，但堅稱不會與「他生命中的俱樂部」對簿公堂。

法新社報導，梅西對巴塞隆納球團主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）仍難掩怒氣，指他又重回讓梅西上季結束時放其自由離隊的協議。

網路媒體Goal今天刊出梅西專訪內容指出：「球團主席總是說球季結束時，我可以決定是否要離開或繼續留下來，最終他還是沒有信守諾言。」

「我認為且我們都確認我當時是自由之身了。球團主席總是說球季結束時，我可以決定是否留在球隊，但他們堅稱我沒有在6月10日以前提出，而當時我們正為聯盟在疫情期間對抗病毒，這種疾病改變了所有日期。」

巴塞隆納堅持雙方合約中的（逃脫）條款已經在6月10日到期，梅西想離開就得支付7億歐元（約新台幣247億元）鉅額費用。

33歲的梅西說：「這就是為何我將持續留在這個俱樂部…因為球團主席告訴我，讓我離開球隊的唯一方式，就是支付7億歐元。」

梅西 巴塞隆納 Lionel Messi

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