永信盃／360隊決戰鐵砧山 楊怡真分享連八年參賽趣事

邁入第47屆的永信盃全國排球錦標賽，今年不受疫情影響將於19日至22日在台中大甲鐵砧山永信運動公園開打，共計有360支隊伍將齊聚一堂，在今天的記者會上更找來我國首位旅義大利的女子球員楊怡真分享過去打永信盃的趣事。

今年永信盃以「勢不可擋」作為本屆主題，鼓勵球員勇敢追夢、全力以赴，其中在社男、社女組共有24隊競逐，其中將挑戰女子組衛冕的南海茶道是以東山高中校友為班底，在UVL MVP羅儀璟號召下招集了眾多大專公開一級好手，而社男組同樣競爭激烈，有多位國內現役好手報名參賽。

今天記者會上也邀請到過去曾連續8年參加永信盃的楊怡真分享參賽經驗，她透露自己的爺爺也是國內排球界的前輩，並曾參加過多屆的永信盃，談到永信盃的最大特色時她說：「我每年都很期待永信盃，除了可以與老朋友相聚外，我們也會帶著睡袋去那邊打地鋪，就會認識很多不同隊的選手，相當特別。」

身為我國第一位旅義的女子排球選手，楊怡真在前年返台後，去年效力極速超跑，今年則是受到疫情影響仍在尋找旅外機會，她透露目前已經有兩支泰國球隊與她接觸，有望在年底延續旅外生涯，「泰國女排以前成績並不好，但近年幾乎都是前四名，讓我很想看看她們的訓練方式。」