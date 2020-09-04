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足球／中國公司欠款遭取消轉播合約 英超財務出現大洞

中央社 / 倫敦3日綜合外電報導
英超因中國數位轉播公司PPTV欠款而取消電視轉播權，財務頓時出現大洞，讓各隊在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間難以維持收入的處境雪上加霜。 美聯社
英超因中國數位轉播公司PPTV欠款而取消電視轉播權，財務頓時出現大洞，讓各隊在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間難以維持收入的處境雪上加霜。 美聯社

英超因中國數位轉播公司PPTV欠款而取消電視轉播權，財務頓時出現大洞，讓各隊在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間難以維持收入的處境雪上加霜。

英格蘭足球超級聯賽（Premier League）因為中國蘇寧控股集團旗下的PPTV積欠合約中載明的款項，今天宣布終止與他們的合約。

英媒上個月報導，PPTV有1.6億英鎊的款項未付，那筆帳款原應在3月付清。PPTV體育頻道PP Sports在2016年11月承諾支付5.64億英鎊，以獲得英超2019年到2022年球季賽事直播權，這是當時英超在海外簽下最大的電視轉播合約。

英超在所有球隊持續開會之際發出聲明說：「英超證實，已經在今天終止中國獲准在當地轉播英超賽事的協議。」

「衛報」（The Guardian）報導，英超消息人士表示，合約終止的原因是財務因素，而非政治考量，強調這項決定與英國和中國政府關係日益艱困所引發的任何餘波無關。

7月原在中國中央電視台轉播的英超賽事，被改到較少人收看的頻道播放時，部分評論員認為此舉與英國政府禁止中國華為參與英國5G行動網路建設以及其他外交問題有關，但兩者關連性未獲官方證實。

為強調這項決定出於財務因素，英超證實媒體報導所言，PPTV拖欠合約中3月到期的款項，且雙方之後對合約的事一直存有爭議。受疫情影響，英超2019年到2020年球季延到夏季才打完。

1990年創立於中國南京的蘇寧控股自稱是中國體育產業領導集團，旗下PP Sports擁有歐洲其他4大聯賽獨家轉播權，包括西班牙甲級足球聯賽（La Liga）、義大利甲級足球聯賽（Serie A）、德國足球甲級聯賽（Bundesliga）、法國甲級足球聯賽（Ligue 1）。蘇寧集團2016年以2.4億英鎊收購國際米蘭隊（Internazionale）多數股權。

蘇寧擁有的中超球隊江蘇蘇寧2日發出聲明，否認球員因隊上欠薪罷訓。

英超將在中國尋找新的轉播單位，來彌補財務上的缺口，尤其中國對英超來說是非常重要的市場。

英超

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