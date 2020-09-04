自行車／難忘的第十屆中央山脈極致挑戰 Day 1

提到中央山脈，大家一定都知道，那可是臺灣名聞遐邇的防颱護國神山，而在自行車友圈，更有一場赫赫有名的中央山脈極致挑戰，挑戰車友要在3天內騎完累積爬升7,720m總里程370km的距離，從台灣右肩(礁溪)騎到左腰帶(嘉義阿里山)，方能完成挑戰！

(賽前做功課，使用Xplova網站繪製路線圖，研究哪裡有便利商店！哪裡是檢查點)

這麼長的距離，這個高的累積爬升，聽起來就很困難…但因為今年適逢十全十美的第10屆，以及活動主視覺及完賽紀念品太美很吸引人，跟朋友討論後就衝動的一起組隊報名。說真的，不知道連續3天，每天騎乘超過100km還要爬升2,000m，騎完腿會怎樣，但就努力騎吧！

(今年的完賽紀念品是甚麼？賽前我們猜想是戒指，好令人期待！)

因為是挑戰賽，所以活動有個有趣的規範，就是不競速計時，而是在沿途設有11個檢查點，以車友所蒐集的檢查章為完賽依據給獎，鼓勵大家完成挑戰已領取美麗的皇冠獎盃。熟門熟路的老手當然可以衝ㄧ波挑戰自己的最佳記錄，而新手則可以放鬆心情、以舒適的配速享受沿途風光，一樣能順利集章完食中央燒賣。

我跟隊友們都是第一次參加中央山脈挑戰賽，來介紹一下我的隊友們：、隨便都一箱波馬神人的【李拾貳】、怎樣都很帥的【大未來】、衝刺暴徒小心被她開的【宜庭】。

(中央燒賣隊友們，各個都是活力好咖！)

Day 1：8/21(五) AM 7:00出發 (AM6:30寄行李，蓋出發章)

路線：礁溪→台9線→台7線→中橫宜支→南山→思源埡口→武陵國民賓館

為了有良好的狀態挑戰中央山脈，我們提前一晚住宿礁溪，先到的拾貳已經替我們報到領取了物資，本次物資有：個人檢查卡、塑膠袋x1、寄物牌x2(一個繫個人行李、一個繫攜車袋)、號碼貼x1(貼安全帽)、號碼牌x1(繫車頭)、束帶兩條、紀念T恤、紀念徽章、紀念明信片。檢整後大家早早就寢，養精蓄銳。

活動第一天清晨五點多，我們興奮的醒來！先騎著腳踏車去礁溪市區吃早餐，再返回背包客棧將行李整理後便往會場移動寄物，準備出發啦！

出發前有三件很重要的事想提醒車友：

(1) 檢查卡塞入車衣口袋前，建議放在大會提供的塑膠袋內，因為三天行程很有可能碰到下雨，將檢查卡放在塑膠袋內，不但防水也可以在完賽後完整的將檢查卡帶回家紀念(如果淋濕就會破破爛爛的了)。

(2) 無論如何，一定要把繫有寄物牌的攜車袋寄交給大會，因為Day 3騎到阿里山終點時，將會發還攜車袋，車友將單車裝在攜車袋內才可以搭上接駁巴士回去嘉義市區的飯店盥洗休息。若無攜車袋，就只能在現場等到最後，上最後一台接駁巴士。

(3) 寄物後記得要蓋第一個章再出發，如果因為太興奮而錯過蓋章，大會是不會補蓋的！(我在CP1真的看到車友想蓋出發章被拒絕)

(記得出發前要先蓋章，並用夾鏈袋裝好)

一切就緒，天氣正好，是個好兆頭，出發吧！相信大家一定能順利完成挑戰的！

根據報名簡章，Cp1是總里程77公里遠的南山，所以我們小隊自己設定在大同鄉的7-11泰勝門市集結並補給(總里程33公里處)。

天氣很好，心情很亢奮，衝啊！我們依計畫在7-11補了汽水和蠻牛，繼續順著緩緩起伏的台7線前進。過了沒多久，遠遠的看到人群聚集，原來是大會的補給站到了！大會第一個補給站設在英士山莊對面的空地(台七線90.5公里處)。

(7-11泰勝門市補給，冰涼的可樂，喝了再上)

當然要進站補給(AM8:42)！補給站提供了：厚切西瓜、香蕉、餐包、礦泉水及鹽巴，現場也有大會技師可以協助排除簡易機械故障。車友們打招呼的聲音此起彼落，中央山脈極致挑戰真的如傳言般像是車友同樂會啊！

(第一個補給站，位於英士山莊對面的空地，活動當天滿滿休憩的車友)

(超級好吃的西瓜，切得很厚，想吃多少，吃得下自己拿！)

補好補滿後繼續前進，進入了台7甲線，我們經過了棲蘭，跨過了蘭陽溪，公路的坡緩緩的，我們慢慢的往上爬，一旁的峽谷山景真的很美。

(翻山越嶺中)

AM9:46進入了 留茂安 ，映入眼簾的是…補給站！大會在大同鄉茂安村活動中心設了第2補給站。怎麼這麼快又有補給站了，我心想。

第2補給站，一樣有香蕉、餐包、水等補給品，但沒有西瓜，卻有好吃到不能只吃一支的大觀冰店枝仔冰！天氣開始熱起來，冰棒真的透心涼很消暑啊~但不能被冰棒迷惑太久，補好補滿後繼續出發！

(第2補給站準備的冰棒真的好好吃啊~)

隨著海拔高度漸漸攀升，我們進入了高麗菜的故鄉：南山(海拔1,200m)，這邊真的是滿山的高麗菜耶！但除了高麗菜，較具難度的爬坡開始出現，車友們無不努力地往上爬，騎過蜿蜒又陡的山坡公路。

(右邊遠遠的看到繼光橋，是稍後將要通過跨越蘭陽溪的重要橋樑)

(橫跨繼光橋，可以看見蘭陽溪的水流量不多，但峽谷的風景非常美麗)

(開始爬坡了！)

(滿山的高山高麗菜！南山可說是高麗菜的故鄉)

(車友行經道路，一旁還可以看見灑水器灌溉著高麗菜田)

(南山有幾個大坡可以下滑，也是小心，安全第一！)

AM11:36，抵達了CP1南山泰雅休息站！將車停放在空地，蓋了第2個檢查章之後，就可以進到休息站內領取便當和飲料囉！

(先到先停，先停先吃！先吃先走！放飯啦～)

(我們才剛到，Jay和師傅已經用完餐，準備要繼續出發了，他們騎得好快！)

(記得要蓋章，第2個章南山，Get！)

(雖然不是很美味的便當，但我還是囫圇吞棗全部吃完了，畢竟還有山路要騎)

用完餐，來趕一下路吧！PM12:10我們繼續啟程，往CP2思源埡口前進。一路上坡都緩緩的，一邊欣賞風景一邊慢慢騎，非常享受。

(吃完飯，那就再繼續出發囉！)

騎著騎著，雲霧開始出現在周圍，體感溫度降低了不少，公路上沒有太多的人和車，就只有爬著坡的自己及喘息聲。

(遇到修路交通管制，被擋了10多分鐘，只能耐心等待放行)

(喘喘喘，爬爬爬，衝衝衝！)

PM13:55，抵達了1,948m的思源埡口，再繼續往前一點的飲水思源涼亭是CP2蓋章處，這邊有大會工作人員手沖咖啡給車友享用，喝了暖暖心，十分好喝。我們不想停留太久讓身體冷掉，喝完咖啡，吃了拾貳帶上的薑片，蓋完章隨即出發。

(抵達思源埡口，記得蓋上第３個章。大會安排了現沖手工咖啡真，好喝！還貼心準備雨衣讓車友禦寒可穿)

思源埡口是台中市及宜蘭縣交界的高點，所以繼續往武陵農場前進時，我們進入了台中市轄內，並且有不少坡可以下滑，時間還很早，大家的心情輕鬆了不少。

PM14:40左右，我們進入雪霸國家公園內，並順利抵達武陵農場國民賓館，蓋上了第4個也是第一天的最後一個章。因為住宿有分兩個地方，我們住在武陵富野度假村，蓋完章後就還要在騎一小段路才抵達今天的下榻處。

(抵達武陵農場啦！車友紛紛駐足拍照紀念，我們也不例外，第一次騎來這邊，當然要拍照！)

(抵達武陵國民賓館，記得去蓋第四個章(中間)，今天算是順利告一段落啦～)

(住宿武陵富野渡假村的車友，還要再騎一小段去富野度假村)

(進入武陵農場後，還要再走一個上坡才到富野度假村...宜庭買了啤酒扛上去)

中央山脈極致挑戰Day 1，100KM/2,330m順利完成！ 第一次參賽，整體而言，因為大會準備了充分的補給服務，挑戰起來令人安心、放心！

以下照片記錄了 住宿武陵富野度假村 的時光，也跟大家分享：

進入渡假村後，首先就是寄車，C夾車會倒放排列，而不能倒放的碟煞車，也有另外的空間擺放。寄完車後就可以領取行李和房卡，盥洗休息等吃晚餐囉。

盥洗後小睡後，趁著晚餐空檔，我跑去武陵農場散步，看看七家灣溪和櫻花鉤吻鮭，散步到天黑了再趕快衝回去吃晚餐(漆黑黑的森林真是有股奇怪的感覺…哈哈)

晚餐是自助式Buffet吃到飽，明天要爬武嶺，當然要吃好吃滿，把膏補滿！

第十屆中央山脈極致挑戰Day 2，未完續待...