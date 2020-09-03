舉重／總統盃舉重錦標賽11日登場 539名好手參戰

由中華舉重協會主辦、桃園市體育會舉重委員會協辦的109年全國總統盃舉重錦標賽，將於11至18日在國立體育大學登場，本屆賽事總計近539名來自全國各地的選手共襄盛舉，將採用國際舉重總會全新量級進行，共10個量級，分為「社會／高中男子組」、「社會／高中女子組」、「國中男子組」與「國中女子組」。

中華舉重協會表示，本次賽事將做為2022年亞洲運動會、2024年巴黎奧運會遴選培儲訓選手依據。近年來協會對舉重賽事推廣不遺餘力，而此賽事於國立體育大學辦理，除了可提升我國舉重發展，也可藉此帶動桃園市的舉重實力。無法前往觀賽的選手親友與熱愛舉重的民眾，緯來體育台預計於17日下午13時至15時轉播。

中華舉重協會也特別感謝桃園市政府大力協助與支持，同時這也將是新冠肺炎疫情以來國內最高等級比賽，賽事舉辦期間，符合居家檢疫、居家隔離以及自主健康管理未解除者，一律不得參與本賽事，所有的大會工作人員、選手與教練，皆必須配合衛生福利部疾病管制署公告的防疫流程與防護措施處理原則進行檢疫工作。