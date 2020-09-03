足球／歐國聯明開踢 ELEVEN體育家族加碼快閃優惠

第二屆歐洲國家聯賽（簡稱：歐國聯）明天開踢，這次比賽將提供兩個世界盃附加賽的資格，歐洲列強卯足全力奮戰，明天凌晨兩點三十五分率先登場，最刺激的莫過於西班牙作客德國，ELEVEN體育家族全台獨家轉播。

歐國聯Ａ檔次賽事，在國際足總世界排名前十，就有比利時、法國、英格蘭、克羅埃西亞、葡萄牙、西班牙共六個國家，高強度的對決已經是世界盃決賽輪的層級，多名國腳皆來自英超豪門、皇馬、尤文圖斯、拜仁慕尼黑等頂級聯賽的強隊，可說是星度爆表。

這回首屆冠軍葡萄牙國家隊將要挑戰二連霸，C羅本人再度披上五盾軍團戰袍要挑戰個人生涯在國家隊的「第一百顆進球」，本季曼聯救星費爾南德斯（Bruno Fernandes）同樣也受到徵召，小組賽第一場就要面對由「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）領軍的克羅埃西亞，還有各組強強對決的精采比賽。

歐國聯小組賽將會從明天起一路開踢到11月，預計在2021年6月展開決賽週，為了迎接歐國聯跟12日英超全新賽季，ELEVEN體育家族加碼官方APP快閃優惠活動，現在年繳會員899元的價錢可以觀看13個月，買一年加送一個月，最後優惠期限只到9月11日英超開踢前一天。ELEVEN SPORTS APP還提供三天回看跟雙語切換服務，並且有英超跟歐國聯賽事專區，明年還可以收看歐國盃賽事。