來河濱追風！北市斥資1800萬打造首座自由車公路練習場

國內自行車運動風氣逐漸盛行，但若要練習，往往得騎上馬路、河濱「人車爭道」，台北市體育局斥資1800 萬，在觀山河濱公園打造首座自由車公路賽練習場，設有髮夾彎S型連續彎道，採環形雙圈設計，滿足不同訓練需求，一次約可容納100人練習，即日起對外開放。

體育局科長劉哲明表示，北市缺乏自由車練習場，當時自由車協會跟大理高中、西松高中等基層訓練班，在河濱看到這塊草地，認為腹地面積夠大，周邊也是停車場，才編列預算，將此塊草地打造自由車練習場。

劉哲明表示，自由車公路賽常會以環島模式舉行，公路練習場涵蓋各式道路路況，如髮夾彎、S型連續彎道，採環形雙圈設計，大圈長1000 公尺、小圈500公尺，車道寛度10公尺，以滿足不同訓練所需，一次約可容納100人練習使用。

劉哲明說，若專業自由車選手要封場練習，可向體育局提公文申請，避免車速過快與民眾發生危險；若是一般民眾要使用，則可選在沒有封場時段入場使用，直排輪、滑板族也都是潛在客群，入場前應穿戴相關安全配備，進出場地請向左、右方向查看，確保安全後慢速進（離）場。

體育局9月6日將在這座自由車公路賽練習場舉行「台北市城市盃繞圈賽」，競賽項目分為古典鋼管組、U15、U17、U23男子公路賽、男子組競輪賽、大師組、大叔組及菁英男女組等，當天將有37隊、275名選手共襄盛舉，享受追風快感。

【觀山河濱公園 交通資訊】

公車：搭乘公車505、262、307、604於莊敬里或撫遠抽水站下車，自塔悠疏散門（6號水門）進入步行至高速公路橋下即可到達觀山河濱公園。