網球／肺炎延燒到明年 澳網熱身賽停辦

新冠肺炎疫情從2020年影響到2021年，固定在澳網前舉行的庫揚經典賽（Kooyong Classic）確定取消，主辦單位坦言，疫情對整個社區造成太大挑戰。

全球疫情3月開始大爆發，美網雖如期開戰，但採不開放觀眾的閉門方式進行，固定在澳網前一周舉行的庫揚經典賽如今直接取消，主辦單位聲明表示，每個人的安全是首要考量，「且對於2020年接續狀況還有很多不確定性，我們認為這是正確的決定。」

庫揚經典賽舉辦地墨爾本也是澳網城市，目前仍因新冠肺炎封城中，好消息是確診數有持續下降趨勢；澳網也早為疫情超前部屬，沙盤推演多項防疫方式。

澳網執行長提列（Craig Tiley）表示，基於社交安全距離考量，減少座位數、球員「泡泡」隔離和取消海外觀眾都是預計的防疫措施，至於其他包括雪梨、伯斯、布里斯本舉辦的男網和女網職業賽，目前還沒相關消息。

墨爾本是澳洲疫情重災區，深受歡迎的澳世足球（Australian Rules）總決賽從1898年就在墨爾本舉行，今年受疫情影響移師布里斯本，3月的F1澳洲大獎賽也在最後一刻決定取消。