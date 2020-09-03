快訊

【大學排名揭密／上】台大拚進百大 中研院士：更該警惕培育不出思想家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全大運10月31日高雄大學復辦 新生、轉學生不得報名

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
新任體育署署長張少熙（中）首度主持體育署例行記者會。記者劉肇育／攝影
新任體育署署長張少熙（中）首度主持體育署例行記者會。記者劉肇育／攝影

全中運日前於屏東落幕後，教育部體育署也在今天宣布109年全國大專校院運動會將於10月31日至11月4日復辦，不過在賽事已經跨學年度的情況下，因畢業或因疫情影響未能參賽之缺額，也於9月1日重新開放各校報名，缺額將限由原校108學年度第2學期仍正式註冊在學的學生遞補，109學年度新生（含轉學生）不得報名。

受到新冠肺炎疫情影響，原訂5月2日在高雄大學開幕的全大運因此延期，並在日前敲定將於10月31日至11月4日復辦，不過受到賽事已經跨學年影響，選手資格認定問題也成為各界關注焦點。

體育署與大專體育總會也在今天提到，已在今年2月完成報名的選手，若因為畢業或因疫情影響未能參賽之缺額，已經在9月1日至9月18日下午5點止重新開放各校報名，已使各校順利籌組團隊參賽。

大專體總指出，各校可針對下列情形向大專更換報名選手名單，已組團報名參賽學校的選手若已畢業或因疫情影響無法參賽，或是尚未舉行資格賽之種類，以及已辦理資格賽（如桌球羽球、網球）的團體項目，學校得更換報名選手名單，但須事先取得被更換者的同意；缺額限由原校108學年度第2學期仍正式註冊在學的學生遞補，但是109學年度新生（含轉學生）不得報名。惟已完成資格賽種類的個人項目（單打、雙打及混雙），學校不得更換選手名單。根據大專體總統計，今年大四加上研究所應屆畢業生比例為參賽選手的百分之10、約為900人。

體育署學校組組長王漢忠也舉例，如今年台師大畢業生考取了中正大學研究所，但今年全大運他將只能代表台師大出賽，如台師大要更換名單也必須徵得該名選手同意，此外，明年全大運目前也按照原定計劃於5月13日在成功大學舉行。

全中運 羽球 桌球

延伸閱讀

影／大安觀海橋自行車路網改善開工 盧秀燕、蔡其昌互謝

接任體育署長 張少熙期許當鑽石

體育署新署長 台師大張少熙9月1日接任

國民體育日推三免費一優惠 新體育署長最快9月1日上任

相關新聞

全大運10月31日高雄大學復辦 新生、轉學生不得報名

在全中運日前於屏東落幕後，教育部體育署也在今天宣布109年全國大專校院運動會將於10月31日至11月4日復辦，不過在賽事...

網球／肺炎延燒到明年 澳網熱身賽停辦

新冠肺炎疫情從2020年影響到2021年，固定在澳網前舉行的庫揚經典賽（Kooyong Classic）確定取消，主辦單...

足球／父親認梅西難留巴薩 莫德里奇稱是巨大損失

梅西的父親兼經紀人今天表示，他認為梅西「恐難」續留巴塞隆納。曾歷經球隊頭號球星出走的莫德里奇則稱，梅西的離開將是西甲「巨...

紀政贊助、何長發撰寫 傳奇教頭陳定雄傳記出爐

曾擔任田徑、跆拳道與女足國家隊教練的傳奇教頭陳定雄，在今天舉行個人傳記的贈書發表記者會，該傳記由「飛躍羚羊」紀政贊助支持...

舉重／總統盃舉重錦標賽11日登場 539名好手參戰

由中華舉重協會主辦、桃園市體育會舉重委員會協辦的109年全國總統盃舉重錦標賽，將於11至18日在國立體育大學登場，本屆賽...

足球／歐國聯明開踢 ELEVEN體育家族加碼快閃優惠

第二屆歐洲國家聯賽（簡稱：歐國聯）明天開踢，這次比賽將提供兩個世界盃附加賽的資格，歐洲列強卯足全力奮戰，明天凌晨兩點三十...

來河濱追風！北市斥資1800萬打造首座自由車公路練習場

國內自行車運動風氣逐漸盛行，但若要練習，往往得騎上馬路、河濱「人車爭道」，台北市體育局斥資1800 萬，在觀山河濱公園打...

高球／PGA新賽季超進補 6大滿貫加奧運

高爾夫球迷未來一年有福了！ 高球3日公布新賽季賽程，20/21年將把今年因疫取消的14個賽事通通補回來，其中包含2個四大滿貫賽（美國公開賽與名人賽），代表明年賽季將有50個賽事、包含6個大滿貫賽賽事

高球／侯羽薔登業餘球后平常心 專注每一場比賽

根據最新出爐的高球業餘世界排名，台灣業餘女將侯羽薔登上業餘世界球后寶座，侯羽薔也在臉書粉絲團分享心情，她強調分數和排名只...

足球／內馬爾與2隊友染疫 歐冠吞敗後曾赴伊維薩島度假

法國甲級足球聯賽巴黎聖傑曼隊的足球巨星內馬爾（Neymar）驚傳確診新冠肺炎，另有兩名隊友也染疫。法媒指出，這3人曾隨同...

訪國訓中心 新署長張少熙與選手「拳」力交陪

九月一日上任的體育署署長張少熙，接任後的第一個公開行程是南下視察國家訓練中心，昨天下午第一站正好是與拳擊隊碰面，拳擊國手...

足球／西班牙度假染疫 巴西球星內馬爾確診新冠肺炎

法甲巴黎聖日耳曼足球俱樂部在今天晚間發布了球隊三名球員確診消息，雖然未明確指出這三名球員的身份，但歐美媒體陸續報導名單中...

熱門新聞

NBA／巴特勒罰球絕殺公鹿 熱火系列賽2連勝

NBA／哈登第四節關鍵攻守 火箭搶7大戰險勝雷霆

足球／西班牙度假染疫 巴西球星內馬爾確診新冠肺炎

處境猶如三國之呂布 還有誰會期待胡金龍重返一軍？

NBA／巴特勒上演罕見罰球絕殺 熱火主帥：他很有耐心

日職／連兩場代打敲安 王柏融打擊率升至1成56

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。