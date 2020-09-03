全大運10月31日高雄大學復辦 新生、轉學生不得報名

在全中運日前於屏東落幕後，教育部體育署也在今天宣布109年全國大專校院運動會將於10月31日至11月4日復辦，不過在賽事已經跨學年度的情況下，因畢業或因疫情影響未能參賽之缺額，也於9月1日重新開放各校報名，缺額將限由原校108學年度第2學期仍正式註冊在學的學生遞補，109學年度新生（含轉學生）不得報名。

受到新冠肺炎疫情影響，原訂5月2日在高雄大學開幕的全大運因此延期，並在日前敲定將於10月31日至11月4日復辦，不過受到賽事已經跨學年影響，選手資格認定問題也成為各界關注焦點。

體育署與大專體育總會也在今天提到，已在今年2月完成報名的選手，若因為畢業或因疫情影響未能參賽之缺額，已經在9月1日至9月18日下午5點止重新開放各校報名，已使各校順利籌組團隊參賽。

大專體總指出，各校可針對下列情形向大專更換報名選手名單，已組團報名參賽學校的選手若已畢業或因疫情影響無法參賽，或是尚未舉行資格賽之種類，以及已辦理資格賽（如桌球、羽球、網球）的團體項目，學校得更換報名選手名單，但須事先取得被更換者的同意；缺額限由原校108學年度第2學期仍正式註冊在學的學生遞補，但是109學年度新生（含轉學生）不得報名。惟已完成資格賽種類的個人項目（單打、雙打及混雙），學校不得更換選手名單。根據大專體總統計，今年大四加上研究所應屆畢業生比例為參賽選手的百分之10、約為900人。

體育署學校組組長王漢忠也舉例，如今年台師大畢業生考取了中正大學研究所，但今年全大運他將只能代表台師大出賽，如台師大要更換名單也必須徵得該名選手同意，此外，明年全大運目前也按照原定計劃於5月13日在成功大學舉行。