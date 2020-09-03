紀政贊助、何長發撰寫 傳奇教頭陳定雄傳記出爐

曾擔任田徑、跆拳道與女足國家隊教練的傳奇教頭陳定雄，在今天舉行個人傳記的贈書發表記者會，該傳記由「飛躍羚羊」紀政贊助支持、何長發撰寫，在今天的記者會上包括新任體育署長張少熙、前體委會主委陳全壽、中華田徑協會秘書長王景成都到場站台，向傳奇教頭致敬。

民國33年出生於彰化的陳定雄，是省體（台體大）足球專長畢業，之後又赴日本就讀東京教育大學，在民國62年返台後回到母校任教36年，期間擔任過中華木蘭女足國家隊教練、跆拳道國家隊教練、田徑國家隊總教練，跨足三種完全不同運動競技的國家隊，並帶隊奪得不錯的成績。

儘管已經榮退多年，但陳定雄的人生傳記「悲壯美人生」也在財團法人希望基金會的贊助支持下，由與陳定雄相識多年的資深媒體人何長發執筆誕生，希望基金會董事長紀政在序言中就提到，陳定雄在台灣體育界絕對是一個稀有動物，他的經驗與歷練都是體育界罕見，能在希望基金會創立34年後參與此書的編印，讓更多人了解陳定雄的故事，對於基金會與她而言都是一件大事。

在今天的贈書發表記者會上，本周新上任的體育署長張少熙也前來向陳定雄致意，他表示雖然過去並沒有太多與陳定雄合作的機會，但一直將他視為一名英雄，不論是他的著作或是行跡都讓他相當敬佩。