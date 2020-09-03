高球／PGA新賽季超進補 6大滿貫加奧運

高爾夫球迷未來一年有福了！

高球3日公布新賽季賽程，20/21年將把今年因疫取消的14個賽事通通補回來，其中包含2個四大滿貫賽（美國公開賽與名人賽），代表明年賽季將有50個賽事、包含6個大滿貫賽賽事，這將是1975年以來最多賽事的一年，高球聯盟專員莫納漢更補充，新賽季賽程還未包含延後的東京奧運高球賽，這賽季將會很充實、特別。

根據《今日美國報》報導，PGA高球聯盟3日公布新賽季20/21的賽程表，由於本賽季遭疫情打擊，從3月中到6月中，一共取消高達14場比賽，聯盟決定在新賽季將補辦被取消的賽事，總計高達50場賽事，讓高球迷在一年內能無縫接軌收看各個巡迴賽。

《專業高球網》報導，擁有50個賽事的新賽季是1975年以來最多的一次（該年51個），新賽季將從本月10日在加州納帕市的Safeway公開賽開始，要一直打到明年9月4日在亞特蘭大的巡迴賽做結尾。

新賽季不只場數多，連大滿貫賽數量都不同於以往，過往賽季都是四大滿貫賽每年一次，但今年6月改期的美國公開賽將直接改到本月稍後舉行，而本該於4月舉行的名人賽也會延到11月，等於這兩個2020年的大滿貫賽都將算在新賽季的積分，新賽季還是照常在4月、6月打名人賽、美國公開賽，總計新賽季會包含6次大滿貫賽。

專員莫納漢形容，新賽季將會是歷史上最特別的一季，除了上述提到的賽事，明年7月底到8月1日更是東京奧運的高球賽（並未算在50個賽事數內），奧運會夾在英國公開賽和世錦賽之間，然後傳統的歐美對抗賽（萊德盃）也會延後登場。此外，聯盟也會積極討論何時能開放球迷進場看球，莫納漢暗示，9月底的多明尼加巡迴賽將會有簡易篩檢，可能會嘗試「程度上的開放」。

【更多精采內容，詳見 】