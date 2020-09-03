足球／父親認梅西難留巴薩 莫德里奇稱是巨大損失

梅西的父親兼經紀人今天表示，他認為梅西「恐難」續留巴塞隆納。曾歷經球隊頭號球星出走的莫德里奇則稱，梅西的離開將是西甲「巨大的損失」。

梅西（Lionel Messi）的父親（Jorge Messi）今天從阿根廷的羅薩里奧市（Rosario）飛抵西班牙巴塞隆納普拉特機場（El Prat airport），為的是要與西班牙甲級足球聯賽（La Liga）巴塞隆納（Barcelona）主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）討論梅西想在今年夏天離隊的爭議。

當記者問到梅西續留巴薩的可能性時，梅西的父親回答說：「很難」。

當被問到梅西加入曼徹斯特城（Manchester City）的可能時，老梅西則回說：「還未到時候」。對於他已與曼城總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）談過的消息，老梅西說：「我沒有和瓜迪歐拉談過，我還沒跟任何人談。」

Spain Soccer Barcelona MessiA worker holds a shirt with the name of Barcelona soccer player Lionel Messi at a F.C Barcelona store in Barcelona, Spain on Tuesday, Sept. 1, 2020. Barcelona is banking on a face-to-face meeting with Lionel Messi to try to convince him to stay. Talks with Messi’s father-agent are expected this week in Barcelona but the club also hopes to sit down with the player himself.(AP Photo/Emilio Morenatti) 美聯社

西班牙「世界體育報」（Mundo Deportivo）今天稍晚報導，指梅西的父親和巴薩主席巴托梅烏在會談中並未達成共識。

「金球獎」（Ballon d'Or）2008年起由梅西和「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）輪流獲得，唯一的例外是2018年，當時是由莫德里奇（Luka Modric）獲獎。

莫德里奇曾是「C羅」在皇家馬德里（Real Madrid）時的隊友，他表示，梅西離開讓巴薩與西甲遭受的損失，如同「C羅」離開皇馬時一樣，但他也說：「我們必須向前看，（相信）其他人也會成為球星。」

13歲時就在巴薩的青訓體系，梅西之後也一直是球隊的看板球星，在他拋出離隊的想法後，巴薩堅持雙方合約中的（逃脫）條款已經在6月10日到期，梅西想離開就得支付7億歐元（約新台幣247.73億元）鉅額費用，而這個說法已獲得西甲支持。

梅西表達轉隊意願後，8月31日未現身球隊的季前訓練營，8月30日也未接受在球隊訓練場地進行的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）篩檢。