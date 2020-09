足球／父親認梅西難留巴薩 莫德里奇稱是巨大損失

梅西的父親兼經紀人今天表示,他認為梅西「恐難」續留巴塞隆納。曾歷經球隊頭號球星出走的莫德里奇則稱,梅西的離開將是西甲「巨大的損失」。

梅西(Lionel Messi)的父親(Jorge Messi)今天從阿根廷的羅薩里奧市(Rosario)飛抵西班牙巴塞隆納普拉特機場(El Prat airport),為的是要與西班牙甲級足球聯賽(La Liga)巴塞隆納(Barcelona)主席巴托梅烏(Josep Maria Bartomeu)討論梅西想在今年夏天離隊的爭議。

當記者問到梅西續留巴薩的可能性時,梅西的父親回答說:「很難」。

當被問到梅西加入曼徹斯特城(Manchester City)的可能時,老梅西則回說:「還未到時候」。對於他已與曼城總教練瓜迪歐拉(Pep Guardiola)談過的消息,老梅西說:「我沒有和瓜迪歐拉談過,我還沒跟任何人談。」

Spain Soccer Barcelona MessiA worker holds a shirt with the name of Barcelona soccer player Lionel Messi at a F.C Barcelona store in Barcelona, Spain on Tuesday, Sept. 1, 2020. Barcelona is banking on a face-to-face meeting with Lionel Messi to try to convince him to stay. Talks with Messi’s father-agent are expected this week in Barcelona but the club also hopes to sit down with the player himself.(AP Photo/Emilio Morenatti) 美聯社

西班牙「世界體育報」(Mundo Deportivo)今天稍晚報導,指梅西的父親和巴薩主席巴托梅烏在會談中並未達成共識。

「金球獎」(Ballon d'Or)2008年起由梅西和「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)輪流獲得,唯一的例外是2018年,當時是由莫德里奇(Luka Modric)獲獎。

莫德里奇曾是「C羅」在皇家馬德里(Real Madrid)時的隊友,他表示,梅西離開讓巴薩與西甲遭受的損失,如同「C羅」離開皇馬時一樣,但他也說:「我們必須向前看,(相信)其他人也會成為球星。」

13歲時就在巴薩的青訓體系,梅西之後也一直是球隊的看板球星,在他拋出離隊的想法後,巴薩堅持雙方合約中的(逃脫)條款已經在6月10日到期,梅西想離開就得支付7億歐元(約新台幣247.73億元)鉅額費用,而這個說法已獲得西甲支持。

梅西表達轉隊意願後,8月31日未現身球隊的季前訓練營,8月30日也未接受在球隊訓練場地進行的2019冠狀病毒疾病(COVID-19)篩檢。