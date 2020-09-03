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高球／侯羽薔登業餘球后平常心 專注每一場比賽

中央社 / 台北3日電
根據最新出爐的高球業餘世界排名，台灣業餘女將侯羽薔登上業餘世界球后寶座，侯羽薔也在臉書粉絲團分享心情。 聯合報系資料照
根據最新出爐的高球業餘世界排名，台灣業餘女將侯羽薔登上業餘世界球后寶座，侯羽薔也在臉書粉絲團分享心情。 聯合報系資料照

根據最新出爐的高球業餘世界排名，台灣業餘女將侯羽薔登上業餘世界球后寶座，侯羽薔也在臉書粉絲團分享心情，她強調分數和排名只是一個數字和數據，將更專注打好每一場比賽。

即將在9月底迎接20歲生日的侯羽薔，就讀於美國亞利桑那大學，與姊姊侯羽桑，同樣都是高球選手。

侯羽薔今年先是在年初日立慈善盃拿下第2，隨後赴美參加颶風邀請賽、亞歷桑那野貓邀請賽，雙雙挺進前3名，回台灣後，8月參加職業賽表現依舊穩定，中國信託女子公開賽以並列第7作收，後續接連征戰綠林慈善盃女子公開賽、貞歡喜未來賽，各拿下第13、10名。

根據最新公布的女子業餘高球世界排名，前10名有2名台將，侯羽薔排名從第2躍升至第1，安禾佑排名維持第10。

在得知登上業餘高球球后寶座後，侯羽薔除了感謝一路走來曾幫助過她的貴人外，她表示，分數和排名只是一個數字和數據，將會更專注投入、打好每一場比賽，做好選手應該做的本分，也會與姊姊繼續努力，期待能打出更好的成績。

侯羽桑

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