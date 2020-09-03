足球／內馬爾與2隊友染疫 歐冠吞敗後曾赴伊維薩島度假

法國甲級足球聯賽巴黎聖傑曼隊的足球巨星內馬爾（Neymar）驚傳確診武漢肺炎，另有兩名隊友也染疫。法媒指出，這3人曾隨同隊其他人赴西班牙伊維薩島（Ibiza）度假。

美聯社引述法國「團隊報」（l'Equipe）指出，其他兩名確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的巴黎聖傑曼球員為迪馬利亞（Angel di Maria）和巴瑞德斯（Leandro Paredes）。

上月在歐洲冠軍聯賽（Champions League）決賽敗給拜仁慕尼黑（Bayern Munich）後，巴黎聖傑曼隊就未參與比賽。輸球後有幾名隊員前往伊維薩島度假，團隊報指出，確診的3人都參與了度假行程。

巴黎聖傑曼隊透過聲明表示，3名確診球員現正遵循衛生準則，陣中其他成員和教練人員「未來幾天會繼續接受篩檢」。

法甲聯賽新球季的第一場比賽上月延後開踢，因為勁旅馬賽隊（Marseille）證實隊上有3人染疫，含球員和工作人員。

蒙貝列（Montpellier）、勒恩（Rennes）和里昂（Lyon）等法國球隊也都受到疫情衝擊。