足球／西班牙度假染疫 巴西球星內馬爾確診新冠肺炎

法甲巴黎聖日耳曼足球俱樂部在今天晚間發布了球隊三名球員確診消息，雖然未明確指出這三名球員的身份，但歐美媒體陸續報導名單中包含了當家球星內馬爾（Neymar）、迪馬利亞（Angel Di Maria）與帕雷德斯（Leandro Paredes）三人。

新冠肺炎疫情在全球未有停止擴散的跡象，不過在各大職業聯賽都已經相繼復賽的情況下，也陸續傳出運動員確診消息，其中日前效力英超曼聯的法國球星博格巴（Paul Pogba）才在新冠肺炎檢測中呈現陽性反應，今天法甲的巴黎聖日耳曼也傳出淪陷消息。

巴黎聖日耳曼俱樂部在今天證實了球隊共有三名球員檢測呈現陽性反應，並且已經依照規定進行隔離，儘管球隊聲明中並未直接點名確診的三名球員身份，但歐美媒體陸續報導了這三人分別為內馬爾、迪馬利亞與帕雷德斯。

報導中提到，這三名球員在日前與其他隊友一同前往西班牙度假，不過目前僅這三人檢測出陽性反應，而巴黎聖日耳曼也相當擔心其他同行球員會再傳出確診狀況，因為根據法國政府的防疫規定，同一俱樂部只要有四名以上確診球員，將被迫暫停比賽。