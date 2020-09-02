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新冠疫情流感化 運動賽會專家聚清大探討產業對策

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
名衍行銷黃成翰總監分享全球六大馬的取經。圖／清華大學運動事業及政策中心提供
名衍行銷黃成翰總監分享全球六大馬的取經。圖／清華大學運動事業及政策中心提供

年初新冠肺炎來勢洶洶襲捲全球，經過大半年之後，全球疫情狀況仍未趨緩，對於諸多產業造成巨大影響，連運動賽會產業也不例外，如東京奧運已經確認延期一年，面對此一挑戰，國立清華大學運動事業及政策中心特地邀請運動行銷、運動傳播及運動賽會學者專家，共同商討整個賽會產業的因應之策以及賽會產業人力需求與供給之作為。

面對疫情的衝擊，研究調查報告指出運動產業的損失超過600億美元，台灣師範大學教授程紹同指出新冠肺炎對於運動賽會的媒體轉播及企業贊助影響最大，領客體育總編輯劉國賢則是指出國內賽會產業規模相對性較小，影響最大的就是原本今年預期在國內有超過上百場的國際賽事舉辦，無疑問地，產業規模以及人力市場都急遽萎縮。

基於新冠肺炎轉變成流感化的現況，對於賽事產業的衝擊仍持續擴大，與會專家提出諸多建議，曾經擔任高雄市運動發展局局長的程紹同以高雄馬拉松為例，加強風險管理是運動賽事決策者具備的能力，特別是在這個有如天災疫情的影響下，要與各利害關係團體進行完整的溝通。楊啟文認為在疫情期間進行的賽事須要配套的防疫措施，也需要更多的具有流行病檢疫及醫療背景專業人力投入賽事的運作。

此外，國立體育大學教授陳子軒認為網路媒體及社群媒體將趁勢而起威脅既有的電視媒體通路，特別是影音媒體，因此，WOWsight創辦人葉士弘也補充有線電視戶已逐年下降，網際網路的串流媒體(OTT)的收視族群數量則已逼近有線電視收視人口。

針對賽會人力需求，籌辦賽事經驗20年，場次超過300場的名衍行銷總監黃成翰表示他是國內少數跑完全球六大馬的跑友，他參加的原因是去參考先進國家的籌辦經驗，他特別強調賽會基層賽會人力的培訓，需要投入更多的資源，畢竟大型賽會的籌辦需要許多人力。

綜整今日與談專家的結論，鑒於運動賽事的保鮮期限非常短暫，未能即時觀賞，就沒有新鮮感，因此，現場的臨場感非常關鍵，面對可能的天災人禍，賽事籌辦單位風險管理的能力就顯得格外重要，同時，在賽事籌辦過程面臨風險時，就必須規劃各種降低風險的計畫，也會誘發對應的人力需求。另外，面對新冠肺炎的衝擊，更要仰賴現代資訊傳播科技的功能強化與球迷在線上線下的互動，因此，運動與資訊傳播科技跨領域的人才也顯得更為重要。

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