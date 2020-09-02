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高球／又是因為疫情 大陸PGA賽事取消
新冠肺炎疫情持續衝擊全球，PGA今天宣布，原訂在中國大陸舉行的WGC-HSBC錦標賽取消，成最近一場因疫情取消的高球大賽。
在此之前，PGA今年亞洲賽事包括南韓舉行的CJ盃、日本登場的Zozo錦標賽都移至美國舉行，而大陸國家體育總局上月就已宣布，今年不會舉行任何國際賽事，PGA今天確認原訂10月29日到11月1日的賽事取消。
WGC-HSBC錦標賽成2020到21賽季第12場因疫情取消的比賽，幾乎同時在日本舉行的百慕達錦標賽目前仍在行事曆上。
PGA執行長佛托（Ty Votaw）表示，PGA十分努力和各賽事、協會和光方協商，也和大陸高協努力尋找舉辦賽事的方法，但因大陸官方的政策決定，仍必須做出取消2020年賽事的艱難決定。
北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）是去年賽事冠軍，去年延長賽打下勝利的小麥，也因疫情影響無法挑戰衛冕。
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