拳擊／場外的秘密 林郁婷有特殊技能

為讓選手放下訓練和成績壓力，國訓中心定期舉辦不同課程，從烘焙、跳舞到英文課都有提供，中華拳擊隊今天就全部集合到烘焙教室上手沖咖啡課程，取得東京奧運門票的拳擊好手林郁婷笑說，上課有機會開發第二專長，她自己也有少為人知的「特殊技能」，選手身分外還有另外專長。

「我出身陶瓷之鄉，從小就有在玩手拉坏。」來自鶯歌的林郁婷邊比劃邊笑說，手拉坏需要很多技術和「巧勁」，自己到高中前都有接觸，直到進入國訓中心才暫停接觸，若是國訓中心有機會安排相關課程，她第一個喊讚。

今天的手沖咖啡課程，除讓選手自己操作，國訓中心聘請的老師還上了一堂「咖啡課」，講解萃取度、豆子特性，讓參與課程的另名東奧女將陳念喊新鮮。

個性活潑的陳念琴笑說，她比較好動，之前報名國訓中心課程都偏向動態，像是唱歌、跳舞，「靜下來不太習慣，沒耐心，不過我有在喝黑咖啡，但之前沒那麼用心品嘗。」她形容，黑咖啡是降體重的「好朋友」，經過今天講解對咖啡有進一步認識，是很不錯的嘗試，且全隊除了訓練場還能齊聚一堂交流，也是美事一樁。

陳念琴最喜歡國訓中心安排的英文課，前年開始接受一對一指導的她已可用英文和外國選手聊天，甚至會約同量級的選手逛街、喝咖啡，互相交流，她大笑說：「好像都是我搭訕別人比較多，好玩嘛！」