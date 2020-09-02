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籃球／首屆台電盃女籃賽 高中6隊東南科大較勁
台灣電力公司積極配合政府體育政策，長期深耕全民體育活動，並培養體育人才，近年來舉辦羽球、排球及足球等體育賽事，為推廣國內籃球運動風氣，4日首度在東南科技大學舉辦「第一屆台電盃女子籃球邀請賽」，期能增進女子籃球運動風氣與實力。
第一屆台電盃女子籃球邀請賽將於4日下午至6日於東南科技大學夢初體育館點燃戰火，共邀集6支高中女子勁旅南山高中、滬江高中、南湖高中、永平高中、能仁家商以及金甌女中參賽。
其中南山為上學年度HBL甲級女子組第四名，永平與滬江也闖進最後八強，能仁家商則是上學年乙組第二名，各隊將在場上一較高下，精彩可期，也希望透過比賽讓高中女子籃球隊有更多的交流與磨練機會，並增進球隊間的友情互動。
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