拳擊／新署長選手出身 陳念琴受激勵

新任體育署長張少熙昨天正式接任，今天下午馬上南下高雄國訓中心視察，他強調造訪國訓中心「不是作秀」，拳擊選手出生的他關心選手是「對自己的承諾」，他第一站碰面的恰巧就是拳擊隊，成為意外巧合。

中華拳擊隊今天下午安排國訓中心準備的手沖咖啡課程，包括取得東京奧運門票的拳擊女將陳念琴、林郁婷等都在3樓烘焙教室品咖啡香，聽完國訓簡報的張少熙之後就進烘焙教室和選手打招呼，之後依序視察桌球、舉重、田徑、空手道、射箭和游泳。

陳念琴透露，先前看相關報導就知道新任署長曾是拳擊選手，她笑說：「運動員出身的署長，一定會關心選手，很期待。」

現在攻讀清華大學運動科學系研究所的陳念琴坦言，張少熙從選手到學術界、再到體育署長的經歷，對自己是很大激勵，「要更精進自己，教練也會說，要過不平凡的人生，就要去創造自己的價值，我有想出國留學，現在最大目標是之後回到清大回饋。」

去年世錦賽奪銅的林郁婷也說，新署長聊天過程說了許多拳擊術語，果然是「自己人」，「這也是我嚮往的方向，希望退役後不要只是當教練，教練也很好，但我想把拳擊推動到全台，讓這運動廣為人知，不要覺得是很暴力的運動，未來有能力，希望往更高階層邁進。」