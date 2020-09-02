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2020台北國道馬拉松 國道1號及淡水河6號疏散門將管制

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
「2020 臉部平權運動-台北國道馬拉松」活動當天將封閉國道1號及管制淡水河6號疏散門。圖／北市交通大隊提供
「2020 臉部平權運動-台北國道馬拉松」活動當天將封閉國道1號及管制淡水河6號疏散門。圖／北市交通大隊提供

中華民眾路跑協會將於9月6日早上5時至中午12時，舉辦「2020 臉部平權運動-台北國道馬拉松」，為維護交通秩序及活動安全，屆時將封閉國道1號及機動管制「淡水河6號疏散門」前環河北路2段往南車輛。

北市警察局表示，「2020 臉部平權運動-臺北國道馬拉松」預估將有1萬2000人參與，其中菁英馬拉松為500人、半程馬拉松5000人、10公里4500人、3公里2000人。

參加路跑民眾將會集結位在「淡水河6號疏散門」堤外廣場的活動會場，其位置鄰近環河北路、敦煌路口。活動當天早上2時至中午12時止，將封閉國道1號泰山至汐止端北上高架路段全部車道，原行駛國道1號（汐五高架段）北上車流，須改道行駛國道1號平面路段。

活動早上4時至12時止，也會機動管制「淡水河6號疏散門」前環河北路2段往南車輛。警察局除了呼籲用路人行經活動會場周邊道路，包含環河北路2段及敦煌路口時，須減速慢行並遵守人員指揮。

另外，活動期間也會加強會場周邊違規停車取締，若有參與活動的民眾切勿違規停車，並多搭乘大眾運輸維護交通秩序與順暢。

「2020 臉部平權運動-台北國道馬拉松」活動當天將封閉國道1號及管制淡水河6號疏散門。圖／北市交通大隊提供
「2020 臉部平權運動-台北國道馬拉松」活動當天將封閉國道1號及管制淡水河6號疏散門。圖／北市交通大隊提供

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