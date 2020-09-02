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離島運動會聖火來了！金門將組185人赴馬祖參賽
兩年一度，由連江縣、金門縣與澎湖縣聯袂舉辦的「離島聯合運動會」即將於本月18日到20日在連江縣的南竿登場，離島運動會聖火傳遞小組今日抵金，並於下午14時在金門縣政府前廣場舉行迎接聖火儀式後，隨即展開各鄉鎮的聖火傳遞。
本屆離島運動會聖火傳遞昨日在連江縣南竿舉行母火引燃儀式，並於當日抵達澎湖，再接續傳遞至金門縣；明（3）日聖火將返回連江縣，最後壓軸在9月19日登場。
金門縣副縣長黃怡凱在今天下午2點多，從連江縣政府教育處長陳冠人手中接下聖火火炬後，再引燃一一傳給由金寧中小學為主的金門縣代表隊，隨即展開各鄉鎮的聖火傳遞，從金湖鎮市街、金沙鎮沙美市街、金寧鄉頂堡，經慈湖、金門高中至金城鎮市街。
黃怡凱表示，本屆的離島運動會，金門縣代表團共有185人，將由縣長楊鎮浯領軍，搭乘立榮航空包機，直飛馬祖參賽，來回各3班，減少運動員轉機辛勞。
第8屆離島縣運動會合併109年連江運動會18日到20日在南竿登場，陳冠人表示，離島運動會以交流為主、比賽為輔，項目有籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、磯釣及半程馬拉松共8項，其中，一般綜合賽事較少見的磯釣比賽，特選在連江縣知名觀光景點，號稱『離島的離島』莒光鄉及擁有馬祖地中海之稱芹壁聚落的北竿鄉，令賽程更添可看性。
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