離島運動會聖火來了！金門將組185人赴馬祖參賽

兩年一度，由連江縣、金門縣與澎湖縣聯袂舉辦的「離島聯合運動會」即將於本月18日到20日在連江縣的南竿登場，離島運動會聖火傳遞小組今日抵金，並於下午14時在金門縣政府前廣場舉行迎接聖火儀式後，隨即展開各鄉鎮的聖火傳遞。

本屆離島運動會聖火傳遞昨日在連江縣南竿舉行母火引燃儀式，並於當日抵達澎湖，再接續傳遞至金門縣；明（3）日聖火將返回連江縣，最後壓軸在9月19日登場。

金門縣副縣長黃怡凱在今天下午2點多，從連江縣政府教育處長陳冠人手中接下聖火火炬後，再引燃一一傳給由金寧中小學為主的金門縣代表隊，隨即展開各鄉鎮的聖火傳遞，從金湖鎮市街、金沙鎮沙美市街、金寧鄉頂堡，經慈湖、金門高中至金城鎮市街。

黃怡凱表示，本屆的離島運動會，金門縣代表團共有185人，將由縣長楊鎮浯領軍，搭乘立榮航空包機，直飛馬祖參賽，來回各3班，減少運動員轉機辛勞。