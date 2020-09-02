民營場館設備完善卻有限制 李虹瑩盼公營場館能趕上

我國攀岩運動人口近年來不斷增加，不僅各縣市運動中心都增設了攀岩場地，也有不少民營業者投入其中，反觀在國訓中心以及其他公營場館未能提供相對應的訓練環境下，我國攀岩好手們也只能仰賴民營場館進行訓練，讓攀岩女神李虹瑩直言，希望國內相關單位也能夠跟進提供選手更為完善的訓練環境。

中華民國山岳協會過去20年來在國內不斷推廣攀岩運動，不僅運動人口逐年增加，我國選手在國際賽事上也逐漸繳出成績，而目前已經延期到明年辦理的東京奧運更是首度將攀岩列入比賽項目，亞運國手李虹瑩就有望在12月於廈門舉行的亞錦賽中為我國爭得史上首張奧運攀岩門票。

不過今年受到疫情影響，李虹瑩也取消了原定赴日移訓的計畫，改以增強個人肌力、爆發力與養傷為調整目標，在國訓中心目前仍無攀岩場館的情況下，她也只能仰賴幾個民營場館進行訓練。

李虹瑩指出，國內目前已經有一些民營場館能夠提供完善的訓練設施和多元路線進行訓練，不過因為是民營關係，並無法完全依照選手的需求進行路線上的調整，她也期待未來能在國訓中心或是他處設立攀岩中心，讓選手能夠擁有更為完善的訓練環境。

中華民國山岳協會運動攀登部部長莊嘉仁也表示，我國目前幾名國手都是在民營場館中進行訓練，不過大多數的攀岩場難度對於國手來說仍屬於較為簡單，讓選手必須選擇出國移訓來增進個人能力，「今年我們原本想請外籍教練來指導，但現在也因為疫情無法進來，確實有點影響。」