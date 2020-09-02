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攀岩女神李虹瑩示範雙確保口令 盼憾事不再重演

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
攀岩女神李虹瑩親自示攀岩與上攀的安全須知。記者劉肇育／攝影
攀岩女神李虹瑩親自示攀岩與上攀的安全須知。記者劉肇育／攝影

國內攀岩運動人口近年來不斷增加，不過日前台北市運動中心卻傳出了一名女性愛好者疑似未繫上安全鎖墜落身亡的意外，今天中華民國山岳協會與攀岩女神李虹瑩也在活動中親自示範攀岩與上攀的安全須知，透過清楚簡易的「雙確保口令」，希望民眾能夠安全體驗攀岩活動。

中華民國山岳協會運動攀登部部長莊嘉仁指出，攀岩運動分為抱石與上攀兩種，上攀在正式比賽中又分為先鋒賽與速度賽，由於上攀大多在10公尺以上的人工岩牆進行，不僅能帶給攀岩愛好者刺激與緊張感，完成後也有極大的成就感，因此吸引大量的攀岩愛好者進行嘗試，且近年來投入攀岩運動的女性比例也逐漸超越男性。

而身為我國攀岩一姊的李虹瑩則表示，任何運動都有其風險存在，其中攀岩不論是抱石還是上攀，第一件要學的就是安全器具的使用與墜落，來避免受傷的狀況發生，「其實現在國內有很多體驗型態為主的攀岩場館，我們也一直期待攀岩能夠成為民眾運動選擇的項目之一，但同時這也需要專業人員的協助與指導。」

攀岩運動過去雖然被歸類在極限運動之中，不過近年來國內已有不少民營場館提供相對完善與舒適的環境，一改過去攀岩運動必須在戶外進行的刻板印象，運動人口也逐年增長，但莊嘉仁強調，不論是該項運動的新手或是老手，都不該輕忽安全確保的重要性，「攀岩意外在國內外都曾發生過，大多都是因為安全確保的動作未做確實，尤其對於初學者來說更應該做到人工確保的動作，由教練或是同行者確認穿繩、綁吊帶是否確實。」

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