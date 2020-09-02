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台中飛盤選手有福了！北屯網球中心多功能草皮年底完工

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市推展飛盤運動有成，參加國內大型賽事屢獲佳績，108學年度「全國中等學校飛盤錦標賽」高中混合組，長億高中勇奪五連霸，成績亮眼，市長盧秀燕今天特別致贈飛盤，也預告台中北屯網球中心二期工程規劃「多功能草皮」年底完工。記者喻文玟／攝影
台中市推展飛盤運動有成，參加國內大型賽事屢獲佳績，108學年度「全國中等學校飛盤錦標賽」高中混合組，長億高中勇奪五連霸，成績亮眼，市長盧秀燕今天特別致贈飛盤，也預告台中北屯網球中心二期工程規劃「多功能草皮」年底完工。記者喻文玟／攝影

台中市推展飛盤運動有成，參加國內大型賽事屢獲佳績，108學年度「全國中等學校飛盤錦標賽」高中混合組，長億高中勇奪五連霸，成績亮眼。

市長盧秀燕今天特別致贈飛盤，肯定選手表現，也帶來好消息，台中北屯網球中心二期工程規劃「多功能草皮」預計年底完工，將提供飛盤選手更完善的運動場域，未來還能當足球、槌球場地。

飛盤是新興運動，盧秀燕說，她擔任立委期間推展飛盤運動，並擔任台中市體育總會飛盤委員會主委，希望為飛盤運動盡一份心力，擔任市長也將飛盤列為重點運動項目。

盧秀燕說，推廣運動最重要的目標就是市民健康，「2020健康城市大調查」台中市從去年全台第4名，躍升到今年第2名，這很不容易，顯示市府團隊在空汙治理、市民健康守護等方面有成。

台中市體育總會飛盤委員會主任委員暨市議員黃健豪表示，飛盤運動需要廣大場地，感謝市府積極規劃多功能草皮，健全運動環境。

「108學年度全國中等學校飛盤錦標賽」長億高中、惠文高中、葳格高中、華盛頓中學及東山高中，全部進入八強，由長億高中獲得冠軍完成五連霸，葳格高中獲得亞軍，惠文高中拿下第四，成績優異；109年「台中市主委盃飛盤錦標賽」，台中市飛盤代表隊以及台中市飛盤培訓隊也紛紛奪下混合組冠軍及季軍。

另外，台中市目前有瑞城、富春、內埔及和順國小發展飛盤運動，長億、惠文、葳格、東山高中和華盛頓中學等校也積極推動並參與國內各大型賽事，健全三級基層運動人才發展，並持續建置適合飛盤選手訓練、競賽的場地。

台中市推展飛盤運動有成，參加國內大型賽事屢獲佳績，108學年度「全國中等學校飛盤錦標賽」高中混合組，長億高中勇奪五連霸，成績亮眼，市長盧秀燕今天特別致贈飛盤，也預告台中北屯網球中心二期工程規劃「多功能草皮」年底完工。記者喻文玟／攝影
台中市推展飛盤運動有成，參加國內大型賽事屢獲佳績，108學年度「全國中等學校飛盤錦標賽」高中混合組，長億高中勇奪五連霸，成績亮眼，市長盧秀燕今天特別致贈飛盤，也預告台中北屯網球中心二期工程規劃「多功能草皮」年底完工。記者喻文玟／攝影
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台中市推展飛盤運動有成，參加國內大型賽事屢獲佳績，108學年度「全國中等學校飛盤錦標賽」高中混合組，長億高中勇奪五連霸，成績亮眼，市長盧秀燕今天特別致贈飛盤，也預告台中北屯網球中心二期工程規劃「多功能草皮」年底完工。記者喻文玟／攝影

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