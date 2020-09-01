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The North Face運動員 獨自完成法國環白朗峰極限越野跑

聯合新聞網 / 綜合報導
The North Face提供
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The North Face自豪地宣布，我們的冠軍越野跑運動員Pau Capell獨自完成了越野跑界最具代表性的法國環白朗峰極限越野跑，耗時21小時17分18秒。

在其他跑者無法參賽的條件下，這位UTMB衛冕冠軍覺得自己應該做點什麼。他希望以此鼓舞那些在這艱困的一年中持續面對挑戰的人們，以及其他無法參賽的越野跑愛好者。

環白朗峰徒步越野環線被認為是世界上最負盛名和挑戰性的山徑之一。全長171公里，累計海拔爬升超過10000米，路線穿越法國、意大利和瑞士三國，囊括了阿爾卑斯山脈最壯麗的景色。

他獨自出發，僅有簡單的後援團隊以確保人身安全。如此的安排使這次挑戰成為對身體和精神的絕對考驗，這也讓他傾盡全力做充分的準備，將所有細節做到完美。

為了更好地完成這次挑戰，Pau Capell穿上了The North Face全新的Flight VECTIV™越野跑鞋。這款跑鞋將於2021年1月份正式上市，而它所搭載的VECTIV科技是一套全新的、經過運動員測試並已申請專利的技術系統。它為頂級運動員競速而生，能夠在奔跑過程中提供更多能量反饋和推進力。對於這次挑戰而言，它是完美的選擇。

對Pau Capell而言，這次挑戰的準備工作面臨重重困難。因疫情帶來的全球封鎖，意味著訓練環境的缺乏，同時國際旅行也受到限制，而今年UTMB宣布取消同樣令人沮喪。而能獲得挑戰自我的寶貴機會、在逆境中打破自己過去的紀錄，與鼓勵更多人克服困難同等重要。

“去年，贏得UTMB冠軍實現了我的夢想。我依然記得在跑過Trient補給站時觀眾的加油聲中傳遞的力量，那是我在最後30公里繼續前進的動力。在準備這次挑戰的過程中，我提醒自己：3公里之後的一切都需要自己獨立面對。我有能力完成這次挑戰，但巨大的恐懼總是能讓人陷入困境。“

“當人們得知UTMB取消時感覺很失望，我想做些積極的事情來鼓舞大家，我對自己的努力感到開心。我已經迫不及待地想要在比賽中嘗試全新的VECTIV跑鞋，而我感覺當世界秩序恢復正常後再度參賽，我的完賽時間會體現這雙鞋的價值。”

「無論從身體還是精神上而言，這次挑戰都明顯比平時的訓練更難，但家人和The North Face對我的支持意義重大。以這樣的方式踏上賽場並非我的初衷，但如果這次挑戰能夠鼓舞大家在當前的艱難條件下繼續奮鬥，我很開心。」

The North Face提供
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越野 法國 阿爾卑斯山 疫情 瑞士

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