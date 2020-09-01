接任體育署長 張少熙：不會有師大幫

台師大體育系教授張少熙今天正式接任體育署署長，他強調不會有「師大幫」，他的目標是凝聚體育界，「把餅做大，大家一起團結，不要在碗裡看，要往外面看。」

前一任台師大出身的體委會主委許義雄2002年卸任，張少熙成18年來再一位台師大的體育署署長，今天署長交接典場面熱鬧，體育署3樓大禮堂塞滿觀禮和採訪人員，展現張少熙好人緣。

「我完全沒發動，我接一級主管接了16年，和大家感情都很好，大家都來加油幫忙。」張少熙笑說，他還婉拒許多友人致贈花籃的好意，上任後也只帶一名機要秘書，他承諾說：「未來會不會有『師大幫』，我肯定說，不會！」

他表示，目前對體育署業務大致了解，接續會持續熟悉，「我的目標是帶領一群人有團隊意識，朝同個目標一起邁進，讓這艘船能在我的帶領下持續前行。」