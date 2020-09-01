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接任體育署長 張少熙期許當鑽石

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
新任體育署署長、台師大體育系教授張少熙（右）今天在體育署舉行交接典禮。 記者侯永全／攝影
新任體育署署長、台師大體育系教授張少熙（右）今天在體育署舉行交接典禮。 記者侯永全／攝影

前體育署長高俊雄借調期滿，由教育部常務次長林騰蛟暫時代理，新任體育署署長、台師大體育系教授張少熙今天在體育署舉行交接典禮，他期許自己能成為一顆「鑽石」，照亮體育界。

林騰蛟從7月12日代理體育署署長，今天正式交接職務，他笑說：「今天應該是我最開心的日子。」林騰蛟代理體育署署長期間，遇體育署發行動滋券，他透露光一個月就瘦了5公斤，如今交接任務，他感謝前署長高俊雄，也祝福張少熙帶領中華代表團明年東京奧運寫下亮眼成績。

今天出席交接典禮的教育部部長潘文忠也感謝林騰蛟代理期間的付出，並謝謝張少熙願意擔下重任；潘文忠表示，張少熙是優秀拳擊國手出身，學養、經歷都豐富，更重要具有善於傾聽的人格特質，期許接任署長為台灣運動界展開新頁。

張少熙接任新任體育署署長。記者曾思儒／攝影
張少熙接任新任體育署署長。記者曾思儒／攝影

張少熙是台師大運動與休閒學院教育學博士，擔任過運動與休閒學院院長、學務長等職，是運動學術界學者，也曾任全國體育學會理事長、教育部大專院校體育訪視及規劃小組委員、拔河協會、壁球協會理事、北市運動中心聯合營運督導委員會委員等職務。

記者節正式上任，張少熙強調意義重大，「期許自己是鑽石，可以照亮體育界。」他也提到，明年東京奧運是任期內重要大事，「第一個就是把相關防疫、訓練、選手照顧，都會加強執行。發展無法預料，但會盡最大努力準備好，全力以赴。」

新任體育署署長、台師大體育系教授張少熙今天在體育署舉行交接典禮。 記者侯永全／攝影
新任體育署署長、台師大體育系教授張少熙今天在體育署舉行交接典禮。 記者侯永全／攝影

新任體育署署長、台師大體育系教授張少熙今天在體育署舉行交接典禮。 記者侯永全／攝影
新任體育署署長、台師大體育系教授張少熙今天在體育署舉行交接典禮。 記者侯永全／攝影

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