快訊

燃燒的獅門：希臘世界遺產「邁錫尼古城」野火文明危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／聽牌遭逆轉 莊吉生傷退無緣紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

離生涯第一場大滿貫勝利只差2局，美網唯一台將莊吉生今天凌晨卻錯失大好機會，先拿兩盤、第三盤4：0領先下遭阿根廷對手小柯里亞（Federico Coria）連趕6局，最終決勝盤打了2局，莊吉生因身體不適退賽，結束今年的紐約行。

美網成新冠肺炎疫情爆發後首場大滿貫，大會因應疫情「閉門」舉行，且取消會外賽、青少年賽事等，莊吉生、盧彥勳和「一姊」謝淑薇原本是單打唯三台將，但盧彥勳、謝淑薇和詹家姊妹詹詠然、詹皓晴都因疫情考量缺席今年美網，使莊吉生成僅存台將。

生涯首度進入美網會內賽，世界排名122的莊吉生台灣時間昨天深夜11點登場，在14球場面對世界排名103的小柯里亞；28歲的小柯里亞有位退役的球員哥哥，年長10歲的柯里亞（Guillermo Coria）最高世界排名曾到第3位，2004年更打進法網決賽。

首度面對小柯里亞，莊吉生開賽第2個發球局就遇0：40的破發危機，但他連拿5分保發成功，接續乘勝追擊破發，連保帶破直下5局，以6：2先下一城。

第二盤莊吉生再以6：4搶下，盤數「聽牌」後又在第三盤連破小柯里亞兩個發球局，不料握有4：0絕對領先卻遭對手連趕6局，第四盤又以1：6失手，最終決勝盤在第一個發球局就遭破下因傷退賽。

莊吉生團隊表示，莊吉生賽後接受賽會醫護組治療，接著也會進行新冠肺炎病毒篩檢，確認身體狀況。

莊吉生 美網 謝淑薇

延伸閱讀

美網／賽事如期開打 唯一台將莊吉生首輪止步

MLB／復出僅一場 洋基強棒賈吉再進傷兵名單

俄羅斯一父親用單手倒吊女兒狂搖晃 竟稱「有助骨骼成長」

MLB／紅雀復工迎接魔鬼賽程 教練有高血壓先退賽

相關新聞

東奧體操教頭走人 點名協會兩元老阻礙進步

中華體操男隊教練團的日籍總教練浜田貞雄上周向國訓中心及中華體操協會告假，返日進行例行健康檢查，但他上機前卻和在台的日籍教...

新聞眼／缺「精算師」浜田 東奧體操拉警報

日籍體操教練浜田貞雄拋出不再擔任中華男子體操隊總教練，在備戰明年東京奧運前引發風波，已經有長期在國家隊的教練嘆，離東奧只...

美網／聽牌遭逆轉 莊吉生傷退無緣紀錄

離生涯第一場大滿貫勝利只差2局，美網唯一台將莊吉生今天凌晨卻錯失大好機會，先拿兩盤、第三盤4：0領先下遭阿根廷對手小柯里...

足球／梅西要走需付天價違約金 西甲力挺巴塞隆納

仍抱著球王梅西能回心轉意的粉絲恐怕要心碎了！梅西30日並未隨隊參加疫情篩檢，自然也將缺席31日的團隊首次合練，面對梅西的不合作態度，巴塞隆納聲明要以「曠工」論之，缺席1日就按合約扣日均薪17.5萬歐元

我來我見我進球：梅西離隊風波，與我們這代人的「球王回憶」

足球巨星梅西（Leo Messi）在8月底的離隊風暴，各種體壇騷動與效應仍在持續；而在梅西遞出申請離隊後，目前巴塞隆納高層方面，也仍不願直接面對梅西，事件也隨之陷入膠著。本周的轉角國際重磅廣播podcast系列，請編輯台足球擔當、轉角的世足戰報魔人編輯鎮宏，來談談梅西這位橫空出世的天才，以及背後的國家政治、社會脈絡圖像...

台南空手道賽／人數創新高！9縣市696人較勁

台南市長盃全國空手道錦標賽昨天在安平國中舉辦，今年共有9個縣市、696名選手參加，人數歷年最多，為南部最大空手道賽事，台...

運動泰拳／走出客廳競賽 像是空手道型的概念

全球第一的運動泰拳錦標賽，中華泰國拳協會率先走出臥室再走出客廳，在正式比賽場地舉行，將大出國際泰拳聯合總會IFMA意外，...

足球／幼兒足球在南台灣百貨公司開踢 創造三贏局面

因應多元化的營業模式，現在的百貨公司已不再只有逛街購物的功能，這二年迷你足球協會陸續將幼兒足球賽事搬進大型購物中心及百貨...

足球／梅西缺席季前訓練病毒篩檢 離開巴塞隆納心意堅決

西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納隊消息人士向法新社證實，球星梅西缺席今天上午在球隊訓練場地進行的新型冠狀病毒篩檢，他有可能...

全國中等學校擊劍賽 團體賽各校精采較競

109年全國中等擊劍錦標賽，從8月26日至30日，於國立中央大學依仁堂籃球館進行五天比賽。 最後二天為最精彩的團體賽，各校國、高中代表隊出場較勁，最後由中正高中奪下銳劍及軍刀團體冠軍，另外各組競

網球／球王籌組新組織 納達爾、費德勒打槍

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（ Novak Djokovic）打算辭去ATP球員委員會主席職位，另外創立為職業網球員協會...

足球／Nike宣布解約 內馬爾要轉投Puma？

耐吉公司（Nike）表示，已和28歲的巴西足球巨星內馬爾（Neymar）解除長達15年的贊助合約。Nike從內馬爾年僅1...

熱門新聞

NBA／唐西奇孤掌難鳴 雷納德末節飆分淘汰獨行俠

NBA／才澄清從未刻意傷人 莫里斯重手犯規唐西奇再惹議

NBA／末節三分支支穿心 穆雷飆50分助金塊逼出第七戰

NBA／結束罷賽大功臣之一 伊古達拉贏得同儕敬重

NBA／穆雷爆發砍分如有神助 瘋狂演出留名季後賽歷史

NBA／塞爾蒂克擊敗衛冕軍暴龍 季後賽次輪拔頭籌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。