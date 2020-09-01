美網／聽牌遭逆轉 莊吉生傷退無緣紀錄

離生涯第一場大滿貫勝利只差2局，美網唯一台將莊吉生今天凌晨卻錯失大好機會，先拿兩盤、第三盤4：0領先下遭阿根廷對手小柯里亞（Federico Coria）連趕6局，最終決勝盤打了2局，莊吉生因身體不適退賽，結束今年的紐約行。

美網成新冠肺炎疫情爆發後首場大滿貫，大會因應疫情「閉門」舉行，且取消會外賽、青少年賽事等，莊吉生、盧彥勳和「一姊」謝淑薇原本是單打唯三台將，但盧彥勳、謝淑薇和詹家姊妹詹詠然、詹皓晴都因疫情考量缺席今年美網，使莊吉生成僅存台將。

生涯首度進入美網會內賽，世界排名122的莊吉生台灣時間昨天深夜11點登場，在14球場面對世界排名103的小柯里亞；28歲的小柯里亞有位退役的球員哥哥，年長10歲的柯里亞（Guillermo Coria）最高世界排名曾到第3位，2004年更打進法網決賽。

首度面對小柯里亞，莊吉生開賽第2個發球局就遇0：40的破發危機，但他連拿5分保發成功，接續乘勝追擊破發，連保帶破直下5局，以6：2先下一城。

第二盤莊吉生再以6：4搶下，盤數「聽牌」後又在第三盤連破小柯里亞兩個發球局，不料握有4：0絕對領先卻遭對手連趕6局，第四盤又以1：6失手，最終決勝盤在第一個發球局就遭破下因傷退賽。

莊吉生團隊表示，莊吉生賽後接受賽會醫護組治療，接著也會進行新冠肺炎病毒篩檢，確認身體狀況。