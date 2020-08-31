美網／不怕染疫 汀恩喊泡泡開戰超安全

作為疫情後的第一場大滿貫，美網將於台灣時間今天深夜正式登場，高居男單第2種子的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）上周雖首戰出局，但不影響他挑戰美網金盃信心。

辛辛那提名人賽首輪輪空的汀恩，第二輪卻直落二敗給克拉伊諾維奇（Filip Krajinovic），他解釋說：「事情有時就會這樣，比賽就是這樣，有時會發生，我沒有打出最佳表現，就反應在結果上。」但他仍信心滿滿，「我知道自己能耐，知道事情改變速度非常快，希望美網表現能好一些。」

汀恩已經兩度打進法網最終戰，今年在許多球星缺陣下，他成塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）挑戰金盃的假想敵，不過兩人就和其他參賽選手一樣，還有共同敵人新冠肺炎。

美網正式開戰前，才傳出列男單17種子的法國好手普瑞爾（Benoit Paire）新冠肺炎檢測結果陽性，開戰前一刻退出戰局，不過汀恩仍說，美網協為賽事打造出「超級安全」的環境，「或許你能把自己關在某個地方，像是洞穴或是大海中央，否則這裡非常安全，我們處在『泡泡』中。」