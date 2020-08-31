足球／梅西要走需付天價違約金 西甲力挺巴塞隆納

仍抱著球王梅西能回心轉意的粉絲恐怕要心碎了！梅西30日並未隨隊參加疫情篩檢，自然也將缺席31日的團隊首次合練，面對梅西的不合作態度，巴塞隆納聲明要以「曠工」論之，缺席1日就按合約扣日均薪17.5萬歐元。西甲30日也出面表態力挺巴塞球團，認為梅西的離隊意願得按照合約日期，若現在要離隊就得付出天價違約金，顯然要插手強留這位西甲招牌巨星。

梅西不合作罷訓

根據《雅虎新聞網》報導，球王梅西的轉隊風波看來已沒有轉圜餘地，與奉獻幾乎整個職業生涯的老東家巴塞撕破臉。梅西30日先是未隨隊參加訓練之前的疫情篩檢，說明他31日也不可能被允許出現在球隊訓練場上，此舉是過往足球員要尋求轉隊、常用的「不合作罷訓、罷賽」手段，這個手段對球員帶來的影響都是負面居多。

巴塞30日也發出聲明，梅西的不合作態度將被視為怠工曠職，按比例扣薪，據計算，梅西每缺席一天就會被扣日均薪達17.5萬歐元。同時，巴塞更放話，想帶走梅西就得全額支付7億歐元違約金，巴塞作法明顯是要「強留梅西的人」，或是讓求賢若渴、想得到梅西的豪門曼城掏出一筆天價作為補償。

西甲聯盟插手留人

阿根廷權威足球媒體《國家報》則報導，巴塞之所以講話這麼有底氣，也是因背後有西甲聯盟官方的背書，西甲透過聲明表達對俱樂部的支持，他們也咬死合約上的申請離隊日期已過期，梅西現在不是像他自己認為的是自由身，而是還在履行著與巴塞的最後一年合約，西甲強硬的作風也被解讀成：不願意放走梅西這位聯盟收視招牌。

但這不代表梅西一方可能會全盤皆輸，《網路媒體》引用權威記者巴勒圭的說法，他認為，國際足總的立場還是希望梅西能盡快回到場上比賽，所以可能在對簿公堂後，想引進梅西的買家付出一定程度的補償金，雙方各退一步。

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