美網／開打前夕 法國好手帕爾雷確診新冠肺炎退賽
美國網球公開賽官方宣布一位不具名球員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）檢測呈陽性反應且退出比賽後，法國男網選手帕爾雷的名字今天就從美網賽事籤表中被剔除。
法國「團隊報」（L'Equipe）稍早報導，世界男單排名第22的帕爾雷（Benoit Paire）在紐約進行2019冠狀病毒疾病檢測且呈現陽性反應。
帕爾雷的名字已從美網的官網賽事籤表中遭剔除，他被世界男單排名第149的西班牙選手葛拉諾勒（Marcel Granollers）取代，葛拉諾勒將在美網首輪賽事迎戰波蘭對手馬吉庫薩克（Kamil Majchrzak）。
31歲的帕爾雷曾奪下3座ATP賽事單打冠軍，他在美網男單的最佳成績是2015年闖進16強賽事。
美國網球公開賽將於8月31日開打，由於疫情蔓延的緣故，賽事將不開放球迷入場觀戰，且許多選手因為擔心染疫，都已宣布退出今年美網。
約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，截至台灣時間31日凌晨2時左右，美國仍是全球疫情最嚴重的國家，全美累計通報超過597萬起確診病例、逾18萬2900人不治。
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