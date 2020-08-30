運動泰拳／走出客廳競賽 像是空手道型的概念

全球第一的運動泰拳錦標賽，中華泰國拳協會率先走出臥室再走出客廳，在正式比賽場地舉行，將大出國際泰拳聯合總會IFMA意外，這項創舉也看出了推展泰拳的新希望，理事長張恩煌對全體工作人員深感慶幸，並立刻籌備明年比賽永續經營。

IFMA設計的線上競賽是因應疫情隔離，自己在臥室或客廳拍攝影片，再傳給各國協會評分，我們防疫優良可以舉辦比賽，不過第一次非對抗性泰拳競賽，協會全體同仁都戰戰兢兢的籌備，就像摸著石子過河，裁判互相討論並為選手示範，選手們看著示範錄影帶練習，都在一個月後顯著成效。

參與比賽的青年選手不多，倒是資深美少女和中年大叔奮力競賽，還有少年小朋友也勇於展現練習成果；運動泰拳分為禮師舞、空拳對抗、極體操和泰健操四項，頗有空手道的「型」和跆拳道「品勢」的概念，但內容更為豐富具有觀賞性，泰國拳協會將在這次的優勝選手中遴選國手參加國際線上競賽。

個人獎部分有最佳教練蔡豐穗，最佳拳技陳柏仲、王士豪，最佳武德柯俊宏、蘇秀榮，最佳禮師舞吳宗修，最佳體能沈大鈞，最佳節奏吳雨寰、袁晞文；團體總成績精神總錦標得主是NGU，冠軍榕城搏擊隊，亞軍武術格鬥A，季軍新竹分會伊舒康，殿軍拳世界。