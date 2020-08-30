足球／梅西缺席季前訓練病毒篩檢 離開巴塞隆納心意堅決

西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納隊消息人士向法新社證實，球星梅西缺席今天上午在球隊訓練場地進行的新型冠狀病毒篩檢，他有可能要透過抵制季前訓練，不計代價強行轉隊。

若梅西（Lionel Messi）未通過2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢，明天就不能和隊友一起參加新教頭柯曼（Ronald Koeman）的第一場訓練。西甲聯賽（LaLiga）新球季只剩不到兩個星期就要開始。

梅西原定今天上午10時15分報到接受篩檢，但根據巴塞隆納的消息人士，他並未現身體育城（CiutatEsportiva）。

現在如果梅西繼續罷工，身為球隊隊長和歷來最佳球員的他可能被罰款，甚至減薪。

梅西有意離隊的通知在25日送抵巴塞隆納諾坎普足球場（Camp Nou stadium）辦公室，今天本是消息曝光後他第一次公開露面的機會。

但梅西的缺席明確顯示他已鐵了心要離開，他與球隊的爭執可能會變得很難看。球隊方面堅稱在梅西的合約中，使用逃脫條款的期限已在6月10日到期，因此他仍有合約在身，直到2021年球季結束為止。

如果梅西離隊最終得上法院解決，現在參加季前訓練計畫可能不利於他。

梅西是巴塞隆納多年的看板球星，近期與球隊嫌隙漸深，轉隊風聲時有所聞。這次歐洲冠軍聯賽巴塞隆納以2比8遭拜仁慕尼黑血洗止步8強，更被認為是壓跨梅西，讓他決定出走的最後一根稻草。