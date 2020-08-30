美網／沒觀眾應援 球星專注力恐下降

本月底將迎來網壇復賽後，首個大滿貫賽的美網，因閉賽防疫沒了球迷喧鬧聲，ESPN分析師馬蒂克30日表示，網球是沒有隊友的「單挑」運動，所以球員很容易受到球迷鼓噪聲影響，他認為，以往習慣簇擁聲的球星受「安靜」的美網影響又更大，但是好是壞卻不一定，像女單好手小威就常因球迷噓聲而情緒失控，少了負面的球迷聲浪，更能放開手腳。

網壇因疫情干擾，女網賽事一直等到8月初才能閉館開打，而同為ATP（男網）、WTA（女網）其中一站的辛辛那提大師賽，成為男子選手苦等5個多月後又有球賽打，而辛辛那提賽場地因疫轉移到美網賽場，被視為美網的前哨戰，此外，共通點是都沒有觀眾。

明星球員難調適

根據《紐約時報》報導，ESPN分析師馬蒂克就提到，與其他運動不同，網球是在沒有團隊的情況下，2個選手一對一正面交鋒，所以球迷時常扮演關鍵角色，他們的聲音常常會提升球員士氣、亦或是分散球員的專注度。

馬蒂克也說，可以想像平常大比賽的外圍球場觀賽情況（名氣較小的比賽通常被安排到外圍球場、電視轉播多半也都只播中心球場的賽事），所以那些習於在外圍賽作戰的年輕選手、名氣不大的老將，可能可以更快適應安靜的美網，而平常習慣於中央球場超大聲的球迷鼓譟的明星球員，可能就得花些時間調適自己。但關於沒有球迷噪音對明星球員的影響，馬蒂克並未把話說死。

沒有噪音有好有壞

30日抱走辛辛那提大師賽冠軍的三巨頭之一「喬帥」喬科維奇就說過，不少知名度高的選手會因為沒有觀眾而受影響，畢竟沒有觀眾就與訓練時沒什麼兩樣，球員專注度會降低，但他自己已經懂得調適，盡量設想電視機另一端的球迷也在替自己鼓掌。

但不見得所有球星都喜歡觀眾鼓譟聲，如同馬蒂克未把話說死，最佳例證就是小威廉絲，小威是人格特色很鮮明的選手，喜歡她的人很多、討厭她的也不少，她過往只要在紐約的賽場出賽，時常被球迷激怒，這次美網她終於能「耳根清淨」，只需與球場另一頭的對手廝殺即可。

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