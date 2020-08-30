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網球／球王籌組新組織 納達爾、費德勒打槍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇(左)提議新聯盟，遭納達爾(中)與費德勒打槍。法新社
約克維奇(左)提議新聯盟，遭納達爾(中)與費德勒打槍。法新社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（ Novak Djokovic）打算辭去ATP球員委員會主席職位，另外創立為職業網球員協會（Professional Tennis Players Association，簡稱PTPA）新組織，但如此想法已經被「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）「打槍」。

小約先前就已寄發電子郵件給選手們，訴說成立新組織的想法，今天他贏下辛辛那提名人賽金盃後更新進度，「我們現在還沒答案，我們想新知道有多少球員真的想加入計畫，然後我們會再走下一步。」

小約也提到，若是PTPA真的成立，希望ATP和球員委員會能接受並共存，「現在就是需要時間，時間會給答案。」

今天「世界球王」也在紐約舉行一場球員會議解釋成立PTPA的宗旨，缺席美網的納達爾和費德勒沒有與會；小約解釋，PTPA希望幫助到世界排名100外的選手，「我們會專注在單打前500和雙打前200的選手，希望可以得到他們大多數人的支持。」

小約也提到，目前並沒設定球員簽署的最少數或最高門檻，但這是重要起步，相信對網球運動是正向發展。

不過「球王」的美意，另外兩巨頭並不完全認同，生涯握有19座大滿貫的納達爾表示，今年受疫情影響，全世界都陷入辛苦和複雜處境，彼此該和平共處，「大家一起團結朝同個方向，該是團結而非分裂。」

納達爾表示，網球圈只有團結，才能達到想達成的重大目標，「球員、賽事和政府單位都要共同合作，我們有更大的問題，分裂和不團結絕對不是解決方案。」

握有20座大滿貫的費德勒很快在推特回應，他聲援納達爾看法，「我同意納達爾，這是充滿不確定性和挑戰的時刻，但我相信作為球員和為了這運動，團結一致對往正確方向前進至關重要。」

小約也回應，他知道會有不同看法和聲音，但他仍認為現在就是正確時刻，「這是前進重要一步，過去10到15年，我已經聽到很多球員表達不滿聲音，尤其是排名百外的選手，我們必須傾聽這些人的聲音和需求。」

納達爾 費德勒 Roger Federer

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